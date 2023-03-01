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警勤加給28年未調升成廉價公務員　林右昌要警政署提案力挺提高

▲▼內政部長林右昌備詢。（圖／記者呂晏慈攝）

▲警勤加給28年未調升，內政部長林右昌責成警政署提案送審，力挺調升警察待遇。（圖說下同／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

警察業務越趨複雜，危勞程度與日俱增，物價也逐漸上升，軍公教員工待遇統調案去年調薪4%，且自1995年迄今已累計增加33%，但警察人員勤務加給近30年未隨同軍公教人員待遇調漲，考量警勤加給久未調整，已難以衡平全國警察當前工作負荷、自身醫療與家庭照顧所需。針對此問題1日內政部長林右昌在立法院備詢時為基層警員請命，希望朝野立委及各界都能支持調升警勤加給，提升警察待遇。

▲警勤加給28年未調升，內政部長林右昌責成警政署提案送審，力挺調升警察待遇。（圖／記者張君豪翻攝）

內政部長林右昌1日在立法院備詢表示，他來自於地方，對警消福利相當重視，上任後請警政署長黃明昭對警勤加給提升進行研議，並將相關方案擬出，他對提升警勤加給政策非常支持，未來待警署提出方案，再向立法院裡做完整報告，希望各界一起來支持警察、提升相關待遇。

▲警勤加給28年未調升，內政部長林右昌責成警政署提案送審，力挺調升警察待遇。（圖／記者張君豪翻攝）

民進黨立委羅美玲、莊瑞雄與王美惠也同步召開記者會為警發聲，盼政府提升待遇；3名立委指出：警勤加給30年來始終如一，從來沒有調整，然而近年來GDP已經成長將近3倍，物價指數年年攀升，警勤加給顯早不合時宜，警察是維護社會安全的主力，屬於高風險、高工時的職業，政府對警察的照顧，應與時俱進，也是政府挺警察最實際的展現。

警政署表示，原均隨軍公教員工待遇統案調整之警勤加給從1995年後迄今均未調整，內政部長上任即在2月23日參加警政署署務會報時，指示警政署研議提高警勤加給。警政署期盼各界都能支持調升警勤加給，鼓舞基層警察同仁工作士氣。

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