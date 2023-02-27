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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣基進：蔣萬安該為兩蔣殺人罪道歉　沒資格主持228紀念儀式

▲▼台灣基進「二二八沉冤未雪 蔣家市長何時道歉」記者會 王興煥 吳欣岱 藍士博。（圖／台灣基進提供）

▲台灣基進今天上午舉行記者會痛批蔣萬安。（圖／台灣基進提供）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長蔣萬安28日將主持228紀念活動，引起多個本土社團不滿抗議。台灣基進27日上午也舉行記者會痛批，蔣萬安繼承「兩蔣」政治遺產，卻不願對歷史傷害負政治責任，作為國民黨籍的地方首長，企圖襲奪228歷史記憶，「就算道歉也毫無資格主持228紀念儀式」，同時呼籲民進黨政府應加速轉型正義工程。

台灣基進今天上午舉行「228沉冤未雪，蔣家市長何時道歉」記者會。台灣基進台北市黨部主委吳欣岱表示，蔣萬安挾著「蔣家」光環取得政治紅利當選市長，既然繼承、收割政治遺產，也應負起相對政治責任，呼籲蔣萬安應該對蔣氏父子於228事件與白色恐怖事件所犯下的殺人罪行致歉，拆除中正紀念堂的蔣介石銅像，協助文化部進行中正紀念堂進行轉型正義工程，同時協調廢除慈湖、大溪的兩蔣陵寢園區。

吳欣岱痛批，蔣萬安選前口口聲聲要將中正紀念堂改名為「台灣建設紀念館」，但台灣已是民主社會不是君王帝制，兩蔣不是公共財，自然也不該成為公共負債，由全民負擔每年數千萬的維修費，「蔣萬安代表蔣家，應負擔遺體處理，協調設立財團法人蔣家自行維護，或送回中國。」

吳欣岱批評，蔣萬安就算道歉也毫無資格主持228紀念儀式，到目前為止，蔣萬安的公開發言都是高姿態，預設受害者家屬會吐他口水，稱自己會「坦然面對」，事實上都只是公關止血行為，未真正面對國家暴力根源進行回應。

台灣基進黨主席王興煥並指，228事件是「中華民國國民黨政權對台灣的殖民大屠殺」，「中華民國台灣」的政治認同，就是對台灣歷史苦難與國族傷痕的冷漠與缺乏同理心，如果「中華民國台灣」是本土政權的最大共識，難怪中正紀念堂依然能以帝王之姿俯視這個受殖的島嶼。

王興煥強調，轉型正義不能淪為口號與政治騙術，對轉型正義的保守或鄉愿，無法維持台灣的團結，反而會造成政治冷漠，澆熄社會對於政治改革的支持，且對於犯下反人性罪的政權政黨，沒有和解，只有控訴、咎責與終結，228大屠殺的受害者是台灣共同體，沒有人有資格要求或代表一個民族原諒這種傷害，一如無法要求猶太人原諒納粹。

▲▼台灣基進「二二八沉冤未雪 蔣家市長何時道歉」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲台灣基進今天上午舉行「228沉冤未雪，蔣家市長何時道歉」記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

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