台灣基進：拆除中正紀念堂蔣介石銅像　由蔣萬安處理遺體

▲台灣基進今天上午舉行「228沉冤未雪，蔣家市長何時道歉」記者會。（圖／台灣基進提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長蔣萬安競選期間曾提出中正紀念堂轉型為「台灣建設紀念館」主張，對此，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱27日批評，兩蔣不是公共財，自然也不該成為公共負債，由全民負擔每年數千萬的維修費，「蔣萬安代表蔣家，應負擔遺體處理，協調設立財團法人蔣家自行維護，或送回中國。」

台灣基進今天上午舉行「228沉冤未雪，蔣家市長何時道歉」記者會。吳欣岱表示，蔣萬安挾著「蔣家」光環取得政治紅利當選市長，既然繼承、收割政治遺產，也應負起相對政治責任，呼籲蔣萬安應該對蔣氏父子於228事件與白色恐怖事件所犯下的殺人罪行致歉，拆除中正紀念堂的蔣介石銅像，協助文化部進行中正紀念堂進行轉型正義工程，同時協調廢除慈湖、大溪的兩蔣陵寢園區。

吳欣岱痛批，蔣萬安選前口口聲聲要將中正紀念堂改名為「台灣建設紀念館」，但台灣已是民主社會不是君王帝制，兩蔣不是公共財，自然也不該成為公共負債，由全民負擔每年數千萬的維修費，「蔣萬安代表蔣家，應負擔遺體處理，協調設立財團法人蔣家自行維護，或送回中國。」

吳欣岱並在接受媒體聯訪時重申說，蔣萬安選前提出「中正廟」改名為「台灣建設紀念館」，但在選後卻從未再提該政策，倘若他選前都已經提了，現在沒有主動推進，就是「騙票」的行為。她補充，台灣基進反對將不義遺址變成「台灣建設紀念館」，該詞彙暗示兩蔣對台灣的政治建設，但兩蔣是罪人，沒有資格改名，且應該撤除其中的威權符碼，包括象徵蔣萬安「祖先」的銅像，以及國民黨的威權紀念符號。