吳欣岱喊「不擔心高嘉瑜分票」　預告成立個人服務處

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱上午接受媒體聯訪。（圖／台灣基進提供）

記者呂晏慈／台北報導

2024立委選戰即將開打，民進黨立委高嘉瑜尋求連任台北市內湖、南港區立委，但同屬「本土政黨」的台灣基進台北市黨部主委吳欣岱來勢洶洶，引發政壇關注。吳欣岱27日受訪說，她將在內湖路3段66號成立服務處，選區內真正代表本土派的只有自己，不擔心選票被高嘉瑜瓜分。

吳欣岱今天上午受訪說，從接下台北市黨部主委的那一刻開始，就代表會傾盡全力讓台灣基進的聲音在台北生根，為此勢必透過她個人的力量去做更多的努力，去年台北市議員選舉，她在短短4個月內拿到超過1萬票，是非常好成績，也讓台灣基進有更多力量可以在選區做服務。

吳欣岱預告，台灣基進台北市黨部以及她的個人服務處選址在內湖路3段66號，目前仍在裝修中，之前媒體揭露消息後，幾乎每天都會有10多位支持者給予自己鼓勵，接下來一定會經營地方，讓台灣基進這個特殊本土在野黨的聲音，在台北市繼續放大。

媒體追問，是否會擔心其他政黨的對手？吳欣岱表示，不管是藍、綠、第三勢力等政黨，在內湖南港區，真正代表本土派的只有自己，本土派的支持者們必須好好檢視這些人選是否心向台灣，自己則將面對本土派選民的檢視。

至於外界關注吳欣岱參選，選票是否會被民進黨立委高嘉瑜瓜分？吳欣岱笑說，以前都是問高嘉瑜自己會不會瓜分到她的選票，現在竟然是問自己「高嘉瑜會不會瓜分到綠營的選票」。她表示，她不會擔心，自己剛從政與選民站的比較近，不是在檯面上供大家作選擇，反而比較擔心是否符合本土派支持者們的期待。