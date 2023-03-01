高虹安召開首次食安會報　落實食安全方位守護市民健康

▲新竹市長高虹安親自主持食品安全會報。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府今（1）日召開本年度（112）第1次食品安全會報，由新竹市長高虹安親自主持，召集衛生、教育、環保、警察等單位相關局處，就食安事務協調、推動及查緝等事務討論，並邀專家學者擔任委員提出建議及精進策略，會中也由相關局處報告今年第1季有關食品安全事項執行成果，如食品抽驗、衛生稽查、校園午餐等執行工作報告，並就廚餘及廢食用油流向管理進行業務報告。

高虹安市長表示，新竹市是全台最年輕城市，人口組成年輕、教育水準高，食安意識相對也高，包含廚餘及廢食用油流向等，也是市民所關心的議題，盼借重各位委員專業知識及實務經驗，讓食品安全推動更貼近市民需求。

高虹安市長也感謝各位委員與市府長期攜手協助食安事務監督與推動，提供食安風險預警及加強各項管理措施、建立食安預警及稽核制度，同時也強化各局處橫向聯繫，共同精進本市食品衛生安全管理，全方位守護市民食安與健康。

衛生局指出，有關民眾關心的豬、牛肉及其可食部位原料產地標示稽查，截至今年2月底稽查製造業者、販賣業者及直接供應飲食場所共33家，結果均符合規定。產發處也說明，配合中央開放美豬進口後，各市場管理員持續視察所管市場攤商是否依規標示，另也針對本市畜牧場經營業者，辦理相關用藥宣導講習。

教育處表示，針對本市各市立中小學校營養午餐食材把關部分，於111學年第1學期總抽樣送驗件數計73件，含肉品抗生素、蔬菜農藥、豆製品基改成份等，合格率達100%。另，新學期在開學前各午餐廚房已完成水塔清洗、水質檢驗及環境清潔與消毒，工作期間所有從業人員仍須全程配戴口罩，加嚴管制，以提供安心安全的學生午餐。

針對轄內廚餘及廢食用油流向管理，環保局報告，去年小型餐飲業者廢食用油委託清理統計共332公噸，均交由合法業者清運，目前本市共44家清除機構領有「廢食用油回收工作證」；去年度廚餘申報統計共7828公噸，並針對餐館業廚餘產出端完成查核100家次、養豬場收受端查核36家次。

環保局指出，本市擁有國內首座以高效微生物技術為主之廚餘資源化廠，負責處理家戶、非事業產生之廚餘，每日可處理廚餘12公噸。為落實餐桌到餐桌之資源循環目標，廚餘交由清潔隊收運，進入高效廚餘處理廠，透過發酵產出益生菌培養土，可作為農業栽培，進而成為餐桌美食。

「吃的安心、回收放心！」環保局表示，未來將持續為市民做好把關，確保廚餘及廢食用油流向合法化、妥善清運，推動轄內源頭減量、多元去化管道，朝向2050資源循環零廢棄之目標邁進。

衛生局說明，食品安全會報是為加強與食品安全相關之公務部門橫向聯繫，各局處持續密切合作，落實各項管理措施，藉由專業食安會報委員進行審議及監督，適時進行滾動式檢討，並建立食安預警及稽核制度，攜手為民眾把關食品安全相關工作，讓民眾吃的安心與放心。