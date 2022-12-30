竹市埔頂二路至慈雲路口產生惡臭　環保局獲報立即處理

▲環保局今日清晨立即前往清溝作業，減少異味產生。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市埔頂二路至慈雲路口附近水溝，履次接獲民眾反映有惡臭，經環保局多次勘查後，發現疑似為附近餐飲業之化糞池，產生異味影響附近環境，立即要求業者盡速改善，環保局表示今（30）日業已完成清溝作業，減少異味產生。

環保局說明，今（111）年11月中接獲民眾、里長及議員反映埔頂二路至慈雲路口附近水溝，不定期會有水肥異味情形。11月15日會同前里長前往現場勘查後，發現該埔頂二路附近水溝裡間歇性產生水肥異味，本局立即進行清溝作業。

環保局長江盛任指出，惟後續仍接獲民眾陳情， 12月7日再次至現場勘查，發現疑似為埔頂二路附近餐飲業之化糞池，因水肥產生量大，且抽洗頻率不足，導致產生異味影響附近環境，立即要求業者盡速完成水肥之清除。他說，12月8日確認業者已完成抽洗化糞池，共計清運6車次水肥後， 本局再次派員前往清溝作業。

環保局指出，近期又接獲民眾反映仍有水肥異味有間歇性產生情事，為確認水肥異味改善情形，昨日下午第三次前往該區域稽查，仍發現有水肥異味情形，現場稽查結果為該餐飲業者所設置之化糞池因功能不彰，造成污染物排出影響水溝。

環保局說明，將依違反廢棄物清理法第27條第2款規定處分，並告知業者，化糞池應定期清理，以免污染水溝，造成環境不佳。

環保局補充，除了請業者積極改善外，本局今（30）日清晨再次至該區域水溝，進行高壓水柱清洗水溝作業，以降低水肥異味情形。

環保局表示，將持續追蹤業者之化糞池水肥異味改善進度，並秉持致力守護環境精神，維持美麗的市容整潔，持續為市民朋友提供宜居的生活品質。