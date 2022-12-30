　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市埔頂二路至慈雲路口產生惡臭　環保局獲報立即處理

▲環保局今日清晨立即前往清溝作業，減少異味產生。（圖／新竹市政府提供）

▲環保局今日清晨立即前往清溝作業，減少異味產生。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市埔頂二路至慈雲路口附近水溝，履次接獲民眾反映有惡臭，經環保局多次勘查後，發現疑似為附近餐飲業之化糞池，產生異味影響附近環境，立即要求業者盡速改善，環保局表示今（30）日業已完成清溝作業，減少異味產生。

環保局說明，今（111）年11月中接獲民眾、里長及議員反映埔頂二路至慈雲路口附近水溝，不定期會有水肥異味情形。11月15日會同前里長前往現場勘查後，發現該埔頂二路附近水溝裡間歇性產生水肥異味，本局立即進行清溝作業。

環保局長江盛任指出，惟後續仍接獲民眾陳情， 12月7日再次至現場勘查，發現疑似為埔頂二路附近餐飲業之化糞池，因水肥產生量大，且抽洗頻率不足，導致產生異味影響附近環境，立即要求業者盡速完成水肥之清除。他說，12月8日確認業者已完成抽洗化糞池，共計清運6車次水肥後， 本局再次派員前往清溝作業。

環保局指出，近期又接獲民眾反映仍有水肥異味有間歇性產生情事，為確認水肥異味改善情形，昨日下午第三次前往該區域稽查，仍發現有水肥異味情形，現場稽查結果為該餐飲業者所設置之化糞池因功能不彰，造成污染物排出影響水溝。

環保局說明，將依違反廢棄物清理法第27條第2款規定處分，並告知業者，化糞池應定期清理，以免污染水溝，造成環境不佳。

環保局補充，除了請業者積極改善外，本局今（30）日清晨再次至該區域水溝，進行高壓水柱清洗水溝作業，以降低水肥異味情形。

環保局表示，將持續追蹤業者之化糞池水肥異味改善進度，並秉持致力守護環境精神，維持美麗的市容整潔，持續為市民朋友提供宜居的生活品質。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
遊戲慘輸…男大生猛吞5顆藥！「硬3小時消不掉」後悔哭了
五月天阿信當眾爆「脫軌言論」　聽台下觀眾1句話傻住
快訊／台南驚悚追撞火燒車　男騎士送醫搶救
快訊／陸新任外交部長出爐　他接替王毅！
館長打趴Toyz挨批「欺負新手」！格鬥天王約戰：打到你媽認不
她喊「女性也要當兵」！　允諾提修法
Rain、金泰希報警17次！　私生飯跟蹤騷擾1年
「冬季甜品」熱量一圖看！　第1名近500大卡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北跨河煙火迎2023！元旦連續假期　蘆洲警教如何避車潮

竹市埔頂二路至慈雲路口產生惡臭　環保局獲報立即處理

遊客注意！劍湖山賞煙火周邊交通加強取締　違停車輛將拖吊

暖冬影響草莓生態時序錯亂　農曆春節後林內草莓正熟甜

跨年晚會預估5萬人入場！台東設4處救護站　醫護團隊隨時待命

欠百教職員2個月薪水！2億元到位　明道大學：1／3日一定給　

台南跨年眾星雲集　魏如萱、艾怡良、五堅情都來了！

「古坑桌球村」　承鴻企業行獲創業歸故里競賽亞軍

2023台東跨年晚會週邊攤商好品質　好吃好玩又可追星追風追日出

桃園市6新任區長聯合宣誓　副市長蘇俊賓期許：做好溝同橋樑

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

紙杯+瓶蓋DIY迷你足球員　利用橡皮筋彈性挑戰射門

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

新北跨河煙火迎2023！元旦連續假期　蘆洲警教如何避車潮

竹市埔頂二路至慈雲路口產生惡臭　環保局獲報立即處理

遊客注意！劍湖山賞煙火周邊交通加強取締　違停車輛將拖吊

暖冬影響草莓生態時序錯亂　農曆春節後林內草莓正熟甜

跨年晚會預估5萬人入場！台東設4處救護站　醫護團隊隨時待命

欠百教職員2個月薪水！2億元到位　明道大學：1／3日一定給　

台南跨年眾星雲集　魏如萱、艾怡良、五堅情都來了！

「古坑桌球村」　承鴻企業行獲創業歸故里競賽亞軍

2023台東跨年晚會週邊攤商好品質　好吃好玩又可追星追風追日出

桃園市6新任區長聯合宣誓　副市長蘇俊賓期許：做好溝同橋樑

與普丁談烏克蘭危機　習近平：中方繼續秉持客觀公正立場

新北跨河煙火迎2023！元旦連續假期　蘆洲警教如何避車潮

美國爭議網紅Andrew Tate「涉性侵、人口販運」　羅馬尼亞被捕

遊戲慘輸…男大生猛吞5顆藥！「硬3小時消不掉」後悔哭了

吃多容易骨質疏鬆！營養師曝4種「偷鈣食物」　愛吃重鹹要小心

花蓮新社部落小旅行！體驗情人便當、品友善米酒　順遊金色梯田看海

英國天團來台開唱　原子邦妮受邀開場嗨翻...卻懊惱「唱錯了」

散裝船獲利王慧洋年終上看15個月　也會根據考績調薪

快訊／陸外交人事異動！　駐美大使秦剛新接任外交部長

快訊／台南歸仁區疑計程車追撞火燒車　機車騎士送醫

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

地方熱門新聞

台7線49.7K桃園大曼路段　1／3起開放戒護通行

台南原民會成果發表

新竹關西國小奪下諸羅山盃隊史首冠

中原大學新生註冊率100%　連續5年全國第一

桃園市6新任區長聯合宣誓　蘇俊賓盼做好溝同橋樑

南消三大隊與佳里奇美醫院合辦骨針施打訓練

洩密地主個資　前花壇鄉長判3月

日月潭跨年晚會+元旦連假　車輛禁行時段及路段曝

台南市警婦幼警察隊新任隊長蔡佳璋陞任

欠百餘教職員2月薪！2億元到位　明道大學：1／3日一定給

不爽被說閒話　南投男打死友人

基隆市府今年未訂人員汰除率　林右昌辦公室澄清

西螺福興宮點燈送財神錢母　盼財源廣進

警局公布南投跨年晚會交通管制疏導措施

更多熱門

相關新聞

陳登極環保署表揚模範隊員

陳登極環保署表揚模範隊員

每年10月25日為清潔隊員節，新竹市清潔隊員陳登極於服務生涯從未遲到早退、恪守崗位20餘載，今年獲環保署表揚「模範隊員」殊榮。新竹市代理市長陳章賢表示，不論白天或黑夜，都可以看到清潔隊員認真努力的身影，投入街道清掃、溝渠清疏、垃圾清運及資源回收等工作，美化城市環境，提供市民朋友更潔淨的市容。他說，感謝清潔隊員堅守工作崗位，為新竹市的環境努力把關，也期許「城市英雄」們持續守護新竹市！

竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車周末前進SOGO

竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車周末前進SOGO

2022「淨淨淨」三態子守護祭

2022「淨淨淨」三態子守護祭

「青春出清嘉年華X免廢市集」

「青春出清嘉年華X免廢市集」

2022仲夏藝文季

2022仲夏藝文季

關鍵字：

新竹市環保局

讀者迴響

熱門新聞

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

妻子點香碰到氧氣罩...病床丈夫上半身燃燒死亡

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

網紅胖虎拍電影床戲「遭同劇男星伸指入侵」！

櫃台員工變富豪！　最狂「繼承者」砸2.1億買礁溪地

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

小甜甜爆婚變「早有徵兆」！

百萬YTR愛情長跑9年「求婚成功」！

獨／花50元中大樂透4.85億！　今年最大獎已領走

華視主播出車禍「臉毀了」還腦出血！

正版「農婦」首亮相！吳怡農偕同妻子掃街　甜喊「選後補上錯過時光」

林襄爆熱戀顏佑庭！　

長榮海運年終開獎！　豪發45個月

「好市多周子瑜」趴浴缸拍寫真　粉絲看傻了

更多

最夯影音

更多
白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白
Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面