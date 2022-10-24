竹市清潔隊員陳登極守護市容20年　環保署表揚模範隊員

▲陳登極榮獲環保署「模範清潔隊員」公開表揚肯定。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

每年10月25日為清潔隊員節，新竹市清潔隊員陳登極於服務生涯從未遲到早退、恪守崗位20餘載，今年獲環保署表揚「模範隊員」殊榮。新竹市代理市長陳章賢表示，不論白天或黑夜，都可以看到清潔隊員認真努力的身影，投入街道清掃、溝渠清疏、垃圾清運及資源回收等工作，美化城市環境，提供市民朋友更潔淨的市容。他說，感謝清潔隊員堅守工作崗位，為新竹市的環境努力把關，也期許「城市英雄」們持續守護新竹市！

陳章賢表示，陳登極隊員現年63歲，自89年進入清潔隊服務已逾21年，一直擔任垃圾車隨車工作，服務期間無遲到早退紀錄，並於收運垃圾時耐心宣導民眾做好垃圾分類工作，工作認真積極負責；陳登極平時待人謙恭有禮，為人和善親切、笑容可掬，屢獲民眾讚許與肯定，此次獲得「模範清潔隊員」表揚實至名歸。

環保局表示，「清潔隊員節」自101年開始施行，是行政院環保署為彰顯清潔隊員的辛勞，讓社會各界對默默奉獻的清潔隊員表達肯定與感謝所訂定之節日。此外，環保署每年皆會舉辦全國模範清潔人員表揚大會，彰顯清潔隊員為環境清潔打拚奮鬥的精神，對環保英雄致上最崇高的敬意。

環保局代理局長洪明仕表示，目前新竹市有426名清潔隊員在工作崗位上默默付出，擔任第一線親民的城市代言人，然而環境清潔工作與時俱進，所背負任務也相對增加，除了平日於市區執行垃圾清運、資源回收、清溝、割草、街道清掃、廣告拆除等環境清潔工作，又需因應非洲猪瘟、新冠肺炎等疫情，配合政策協助相關廢棄物清運、防疫消毒等勤務，內容非常多元，工作量也隨之增多。

他說，在10月25日清潔隊員專屬的節日，希望市民朋友可以給予默默為環境清潔打拚的隊員們一個溫暖的祝福，不吝嗇說聲「謝謝您」「辛苦了」，或是點個頭並送上一個「親切的笑容」，都會帶給隊員們最大的鼓勵，讓新竹這座城市充滿感恩與溫暖的人情味。

環保局呼籲，除了給隊員們真誠的祝福外，為維護市容整潔，請勿任意棄置垃圾，並確實將垃圾分類為「資源物、廚餘、一般垃圾」三大類，打包妥當，交由垃圾車與資源回收車收運。共同打造全民綠生活的舒適環境，同時落實聯合國永續發展目標SDGs，讓新竹市持續邁進低碳永續家園。

此外，民眾對收運垃圾若有疑問，歡迎撥打1999或洽詢環保局清潔科（服務電話：5388406）。