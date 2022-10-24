　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市清潔隊員陳登極守護市容20年　環保署表揚模範隊員

▲陳登極榮獲環保署「模範清潔隊員」公開表揚肯定。（圖／新竹市政府提供）

▲陳登極榮獲環保署「模範清潔隊員」公開表揚肯定。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

每年10月25日為清潔隊員節，新竹市清潔隊員陳登極於服務生涯從未遲到早退、恪守崗位20餘載，今年獲環保署表揚「模範隊員」殊榮。新竹市代理市長陳章賢表示，不論白天或黑夜，都可以看到清潔隊員認真努力的身影，投入街道清掃、溝渠清疏、垃圾清運及資源回收等工作，美化城市環境，提供市民朋友更潔淨的市容。他說，感謝清潔隊員堅守工作崗位，為新竹市的環境努力把關，也期許「城市英雄」們持續守護新竹市！

陳章賢表示，陳登極隊員現年63歲，自89年進入清潔隊服務已逾21年，一直擔任垃圾車隨車工作，服務期間無遲到早退紀錄，並於收運垃圾時耐心宣導民眾做好垃圾分類工作，工作認真積極負責；陳登極平時待人謙恭有禮，為人和善親切、笑容可掬，屢獲民眾讚許與肯定，此次獲得「模範清潔隊員」表揚實至名歸。

環保局表示，「清潔隊員節」自101年開始施行，是行政院環保署為彰顯清潔隊員的辛勞，讓社會各界對默默奉獻的清潔隊員表達肯定與感謝所訂定之節日。此外，環保署每年皆會舉辦全國模範清潔人員表揚大會，彰顯清潔隊員為環境清潔打拚奮鬥的精神，對環保英雄致上最崇高的敬意。

環保局代理局長洪明仕表示，目前新竹市有426名清潔隊員在工作崗位上默默付出，擔任第一線親民的城市代言人，然而環境清潔工作與時俱進，所背負任務也相對增加，除了平日於市區執行垃圾清運、資源回收、清溝、割草、街道清掃、廣告拆除等環境清潔工作，又需因應非洲猪瘟、新冠肺炎等疫情，配合政策協助相關廢棄物清運、防疫消毒等勤務，內容非常多元，工作量也隨之增多。

他說，在10月25日清潔隊員專屬的節日，希望市民朋友可以給予默默為環境清潔打拚的隊員們一個溫暖的祝福，不吝嗇說聲「謝謝您」「辛苦了」，或是點個頭並送上一個「親切的笑容」，都會帶給隊員們最大的鼓勵，讓新竹這座城市充滿感恩與溫暖的人情味。

環保局呼籲，除了給隊員們真誠的祝福外，為維護市容整潔，請勿任意棄置垃圾，並確實將垃圾分類為「資源物、廚餘、一般垃圾」三大類，打包妥當，交由垃圾車與資源回收車收運。共同打造全民綠生活的舒適環境，同時落實聯合國永續發展目標SDGs，讓新竹市持續邁進低碳永續家園。

此外，民眾對收運垃圾若有疑問，歡迎撥打1999或洽詢環保局清潔科（服務電話：5388406）。

►「娘家益生菌」120包超優惠3740元！不能猶豫手刀快搶

►泡湯囉！烏來「泉世界」雙人湯屋588元

ET快訊
快拿寶特瓶來換！　免費喝7-11美式、拿鐵
曾經是台積電大股東！　飛利浦大裁員4000人
首例接種Novavax死亡！　打「第一劑」2天後休克離世
Lulu慶功到一半…老闆突拿出獎勵「一張紙」！細看驚：也太好
快訊／睽違896天　指揮中心撤除記者會隔板
快訊／國1北上虎尾段連2起事故！　車流嚴重回堵
快訊／團體旅遊、健身房、八大行業取消「3劑令」
快訊／隔離放寬！確診7天後快篩陰「免自主管理」　同住者全改0
快訊／指揮中心：11／7起「營業、公共場所」取消量體溫
快訊／本土+26336　增62死「30多歲男染疫3天猝死家中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市清潔隊員陳登極守護市容20年　環保署表揚模範隊員

好評不斷安平米奇老鼠活動　李啟維建議台南市政府評估延長

佳冬男走近7小時路程訪友體力耗盡　枋寮警巡邏車送返家

李文俊當選台南市議會第3屆副議長　府會首長祝賀

台南市第3屆副議長補選　國民黨李文俊當選

警民聯繫通報系統建功　即刻逮捕娃娃機竊賊

咖啡面積全國第3！台東打造在地品牌　推出科技選豆單品咖啡

關山農會「米國學校」開班授課　大學生直呼有趣自願想重修

南消退役消防車零件再利用　老廳舍重現活力

快訊／台南柳營區工廠驚傳火警　消防人員搶救滅火

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

謝盈萱飆「FXXK」社死現場XD　陳嘉玲上身...後台懊惱賠罪

郭子乾模仿柯文哲：5男被1女幹掉XD　温昇豪錯失男主角「有小小的挫折」

曾國城虧蔡尚樺：把北半球搞成那樣！　曝金鐘超時主因「尊重每位得獎者」

姚元浩「卡式爐煮玻璃碗」爆炸　鬼鬼暴怒：你不要當主廚！

小S進場就瞪黃子佼「失望沒得獎」　造型被說輸曾寶儀：只是件黃洋裝

竹市清潔隊員陳登極守護市容20年　環保署表揚模範隊員

好評不斷安平米奇老鼠活動　李啟維建議台南市政府評估延長

佳冬男走近7小時路程訪友體力耗盡　枋寮警巡邏車送返家

李文俊當選台南市議會第3屆副議長　府會首長祝賀

台南市第3屆副議長補選　國民黨李文俊當選

警民聯繫通報系統建功　即刻逮捕娃娃機竊賊

咖啡面積全國第3！台東打造在地品牌　推出科技選豆單品咖啡

關山農會「米國學校」開班授課　大學生直呼有趣自願想重修

南消退役消防車零件再利用　老廳舍重現活力

快訊／台南柳營區工廠驚傳火警　消防人員搶救滅火

台南微醺夜生活！椒鹽台式烤串＋肥美鮮蚵湯　續攤小酌漸層水果酒

蔣孝嚴緋聞案又有新戰場！　周玉蔻槓蔡玉真：你是消息來源別想逃

法國藝術家的黑色幽默　性感與幽默並置，掙扎的夢遊者

民眾跨《營業中》封鎖線拍照！節目呼籲：這是私人場所

嫌租屋處太老舊！他問租金傻眼「跟新房差不多」　網友戰翻了

爸1句「電腦裡垃圾多」！2歲女娃將筆電拿到浴室洗...他一看崩潰

曾經是台積電大股東！飛利浦裁員4000人

周興哲公開婚禮進度！　甜揭趙岱新1優點：真的找到對的人

接種Novavax死亡！93歲女打「第一劑」2天後急診門口休克亡

藍綠吵重啟疫苗調閱小組！蔣萬安批民進黨多數暴力　踐踏民眾知的權利

半夜谷歌導航到地府！「殭屍站一排」看著她...女網友嚇傻扔手機

地方熱門新聞

男子台南淺山健走遇迷途

台南市「教育局長夫人」干政係烏龍一場

藥師蕭博勝競選總部成立千人湧入

北海岸石狗公肉質Q彈　清蒸煮湯都好吃

台南柳營區工廠驚傳火警

南消退役消防車零件再利用

台南市第3屆副議長補選李文俊當選

議員候選人呂文正競總成立

蔡英文替翁章梁站台

李文俊當選副議長府會首長祝賀

警民聯繫通報系統建功逮娃娃機竊賊

老鼠橫行淪！台南黃金海岸船屋遭市府解約

出門找女婿就失聯　台東失智翁迷途150公里

好評不斷安平米奇老鼠活動李啟維建議延長

更多熱門

相關新聞

竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車周末前進SOGO

竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車周末前進SOGO

新竹市舉辦「回收生活節」邁入第6年，今年首度與新竹SOGO百貨合作推出「回收行動ㄅㄨㄅㄨ車」活動，9月24、25日下午2至4時在新竹SOGO百貨1樓地球廣場登場，民眾捐舊衣10件可兌換衣纖木手機座1份，每人限兌換1份；廢手機2台或廢平板電腦1台可兌換超商禮物卡50元、廢筆記型電腦1台可兌換超商禮物卡100元，每人每項限兌換5份，數量有限換完為止！

2022「淨淨淨」三態子守護祭

2022「淨淨淨」三態子守護祭

「青春出清嘉年華X免廢市集」

「青春出清嘉年華X免廢市集」

2022仲夏藝文季

2022仲夏藝文季

新竹市開辦「免廢市集」

新竹市開辦「免廢市集」

關鍵字：

新竹市環保局

讀者迴響

熱門新聞

新娘歸寧宴消失　夫：她抽空結婚

藝FUN券轉型每人1200元「18歲限定」

韓客機降落宿霧機場　衝出跑道

蔡尚樺324字再發聲哭了！「喬完奶對比照」曝光

孫協志唱一半...「前緋聞女友」突衝上台！全場暴動當場臉紅了

幼稚園午餐「白飯配魚露」！校長盜費用遭重判192年

「送媽媽廚餘機」超後悔！他怒：鄰居像蟑螂一直來

專家：台海恐面臨現代史上最慘烈戰爭　每天千人亡

12歲女童因Apple Watch警訊「及早發現罹癌」

壓車沒過「狠摔美腿妹和貓」　跑山哥慘了

83歲陳淑芳心律不整「心跳停止14秒」急手術！

Gino勁宥被控性侵首發聲　1句話又炎上

測速照相也欺敵　駕駛中招傻眼「雞排咧」

網紅Gino勁宥性侵案　判刑定讞

快訊／馬國女大生解剖死因曝！凶嫌扯謊

更多

最夯影音

更多
金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥

金鐘57／曾寶儀主持6大亮點「堪比小金馬」　「史上最強開場」高質感！串場藏洋蔥
膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

膽小黑狗連續晚上8點吠！不久嬤過世...驚詭異巧合

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

金鐘57／《華燈》光女團VS蔡淑臻.陳庭妮　吳慷仁.邵雨薇「紅毯隔空放閃♥」

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

謝盈萱封后下跪道歉《四樓》導演　期待合作楊謹華：很強的演員！

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

楊謹華7度槓龜「出場還跌倒」老公抱抱　林心如認失落..嘆：我們不夠好嗎？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面