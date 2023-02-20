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竹市設竹竹苗首處校園空氣品質維護區　保護學童健康

▲標示牌(延平路二段與福樹街口)。（圖／新竹市政府提供）

▲標示牌(延平路二段與福樹街口)。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市延平路二段貫穿虎林國中及虎林國小校門口，為柴油大客貨車及小貨車行駛至西濱道路之聯外道路，為改善學校周遭空氣品質、保護學童身體健康，環保局將兩校周遭劃設為空氣品質維護區，乃新竹市首處、竹竹苗第一處的校園空氣品質維護區，並分「兩階段、全時段」管制，行經該區之車輛必須取得排煙（氣）檢驗合格，第一階段自112年1月起管制大客車、大貨車及小貨車，第二階段自113年1月起新增管制燃油機車。

新竹市長高虹安表示，「新竹好學」是不變的理念與承諾，上任以來已舉辦三場教育論壇、針對全市學區劃分檢討進行意見彙整，並於市府召開里長和校方溝通會議，以實質行動逐步推動就近入學承諾，此外也相當重視校園安全性，維護師生安全，打造安心、好學環境。為守護校園空氣品質，虎林學區劃設為新竹市首處校園空氣品質維護區，將可有效降低管制區內之污染排放，像是從空中撒下一個「大型隱形防護罩」，保護學童身體健康。

新竹市環保局長江盛任表示，延平路二段是柴油大客（貨）車及小貨車行駛至西濱道路之聯外道路，來往車輛頻繁，易造成空氣污染問題，其中以柴油車輛排放黑煙最為人詬病，且柴油車所排放黑煙為細懸浮微粒（PM2.5）污染物的主要來源之一，因此針對空氣品質敏感之特定區域推動空氣品質維護區予以管制。

江盛任說，虎林學區校園空品維護區分兩階段進行管制，第一階段自112年1月1日起，自稽查日起1年內未經任一縣市環境保護局排煙檢驗合格之大客貨車及小貨車；第二階段自113年1月1日起，出廠滿5年以上逾期未完成最近一次排氣定期檢驗合格紀錄之燃油機車，全時段禁止進入，藉以減少空氣污染對學童健康的危害。

江盛任進一步說明，環保局會在虎林學區空維區兩端入口設置固定式車牌辨識系統，以科技執法方式取締，違反者依空氣污染防制法規定，處車輛使用人或所有人新臺幣500元以上6萬元以下罰鍰，並得令其改善，未改善者，得按次處罰至改善為止。環保局提醒車主注意相關規定，避免受罰，並呼籲注重車輛保養，取得排煙（氣）檢驗合格，為守護新竹市空氣品質共盡心力。

環保局表示，為提供柴油車及機車暢通的排煙（氣）檢驗服務管道，目前柴油車已授權認證3家「保檢合一」保養廠，提供四期以上大小型柴油車，於完成維修保養後，代驗無負載不透光率排煙檢測，核發自主管理標章，保養廠名單為長源汽車股份有限公司新竹分公司、永豐噴射器有限公司、中興柴油邦浦企業社；轄內現有87家機車排氣檢驗站，方便車主定期辦理排氣檢驗。

環保局指出，期透過劃設空品維護區實施移動污染源管制措施後，可有效管制行經虎林學區柴油大客貨車、小貨車及燃油機車，共同維護全民綠生活的環境品質，同時落實聯合國永續發展目標SDG11永續城鄉。

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