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竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車　周末前進SOGO

▲新竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車小幫手與衣纖木手機座合影。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市回收行動ㄅㄨㄅㄨ車小幫手與衣纖木手機座合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市舉辦「回收生活節」邁入第6年，今年首度與新竹SOGO百貨合作推出「回收行動ㄅㄨㄅㄨ車」活動，9月24、25日下午2至4時在新竹SOGO百貨1樓地球廣場登場，民眾捐舊衣10件可兌換衣纖木手機座1份，每人限兌換1份；廢手機2台或廢平板電腦1台可兌換超商禮物卡50元、廢筆記型電腦1台可兌換超商禮物卡100元，每人每項限兌換5份，數量有限換完為止！

「一起守護地球永續環境！」陳章賢表示，新竹市自106起舉辦「回收生活節」，每年結合3C賣場、量販店共同辦理，廣受民眾熱烈迴響，累計參與人次7,244人，今年首度與新竹SOGO百貨合作，推出「回收行動ㄅㄨㄅㄨ車」，進駐百貨讓民眾回收更方便。本次回收品項共4項，包含舊衣、廢手機、廢平板電腦、廢筆記型電腦，並提醒民眾貼身衣物不可回收，回收廢3C產品前也記得先將內容刪除或格式化。

新竹市環保局代理局長洪明仕表示，民眾當日累積回收兌換超商禮券滿500元還能「無痛升級」，將兌得的500元超商禮券換為500元面額的SOGO百貨禮券，將舊物回收變成購物金，到新竹SOGO百貨一站完成。

洪明仕說明，國內舊衣回收量持續上升，2021年全年舊衣回收量達7.6萬公噸，為讓民眾了解舊衣回收管道及如何回收舊衣，提升回收效率與使用效益，環保局與具備豐富回收材料運用經驗的「雄材大智材料科技有限公司」合作，將舊衣拆除鈕扣、拉鍊等異物後，再利用布料材質辯識儀器，將舊衣材質分類為「全聚酯、純棉、混紡加棉及其他」四類，接著混入不織布邊角料製成衣纖木手機座，創造舊衣再利用的另類價值，落實循環經濟。

環保局補充，「可回收」舊衣物項目包含上衣、褲子、裙子、外套等，請妥善打包提交給環保局資源回收車；「不可回收」項目包括鞋子、布偶、包包、棉被、枕頭、床單、貼身內衣褲、髒污破損衣物等，請直接歸類為「一般垃圾」提交垃圾車，並籲請民眾多加配合分類，提升回收效能。

環保局統計，回收生活節107至今年活動成果亮眼，累計回收廢筆電2,212台、廢平板1,470台、廢電扇1,802台、廢鍵盤4,119台、廢顯示器1,249台、廢乾電池6,045公斤。每年額外指定回收項目也創造亮眼佳績，包括108年廢光碟片371.7公斤、109年廢電視機295台及廢主機600台、今年4月的廢通訊配件92公斤及廢手機2,021台。

環保局表示，地球需要大家共同愛護，希冀透過各種環保活動，推動全民綠生活運動，同步落實聯合國永續發展目標SDG6環境品質、SDG7永續能源、SDG11永續城鄉、SDG12責任消費及生產，讓新竹市朝低碳永續家園邁進。

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