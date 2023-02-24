竹市海洋環境管理考核蟬聯「特優」　海廢再生打造循環經濟

▲廢棄漁網回收。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

海洋委員會海洋保育署日前公布「111年度海洋環境管理考核」成果，新竹市攜手海洋巡守隊守護海洋環境，表現耀眼，蟬聯3年榮獲「特優」獎項，新竹市長高虹安肯定環保同仁對於海洋環境管理的用心與投入，也期勉持續努力，年年保持優秀紀錄，持續營造「永續環保家園」。

高虹安表示，海保署自108年起辦理地方政府海洋環境管理考核，新竹市政府由海洋廢棄物治理、海洋污染防治及海域環境監測等面向，提出多項海洋環境管理的精進創新作為，包括廢棄漁網回收再生專案、海底覆網清除專案、智慧化源頭減塑措施，以及河川流域重金屬加嚴管制等，藉以減少海洋的負擔，向全民綠生活及環境永續願景前進。

新竹市環保局長江盛任表示，為了全方位治理海洋廢棄物，守護海面、海底及海灘的環境，自106年起陸續成立「海洋環保艦隊、海底撈巡守隊、香山少年巡守隊」等海洋巡守隊，現有隊員超過200人，環保艦隊目前共有154艘漁船，出海漁作期間，落實船上垃圾不落海、海漂垃圾一併打撈。海洋巡守隊用實際行動展現珍惜海洋資源的初心，去（111）年度合計清除海洋廢棄物近45公噸。

江盛任說，除了3組海洋巡守隊在海洋第一線清除海廢之外，環保局去年首度與市政府產發處合作試辦「廢棄漁網回收再生專案」，建立獎勵機制，鼓勵漁民將廢棄漁網整理、裁剪後，交由專業廠商回收，再送至後端處理廠製成再生塑膠粒料。去年試辦獲得漁民熱烈迴響，總計回收廢棄漁網超過9公噸，概估可重新製成再生塑膠粒料約6公噸，廢棄漁網回收再生成效亮眼，今年將持續推動。

江盛任補充，去年6月海洋環保艦隊創隊資深船長葉人豪出海釣魚，在新竹外海海流交會處，發現漂浮海洋廢棄物，仔細一看原來是海龜被廢棄物纏繞受困，他將海廢撈起後，立即以剪刀移除纏繞廢棄物，成功拯救海龜脫困返回大海。他說，回收廢棄漁網可以從源頭減少海廢潛在來源，同時減少海洋生物遭受海廢纏繞或誤食的環境生態衝擊，進而達成「海廢源頭削減、漁民回收回饋、資源回收再生」三贏的循環經濟。

環保局表示，海洋環境管理是長遠的工作，有賴民間、企業與政府三方共同合作，兼顧環保、經濟與生態，攜手打造永續宜居的環保家園。環保局未來將持續用心維護海洋環境，也期盼民眾共同參與，讓新竹市的海洋、海岸環境持續乾淨美麗，一起將聯合國永續發展目標SDG6環境品質、SDG11永續城市、SDG14海洋生態落實於日常生活中。