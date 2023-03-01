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嫌夫家鄉下人！退婚後她急挽回　網見「老公職業」懂了：難怪纏著

▲▼ 結婚,新娘,白紗,捧花。（示意圖／pixabay）

▲「輔大陳若儀」先前曾嫌棄夫家是鄉下人。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

又有續集？日前網路出現一名自稱是「輔大陳若儀」的準人妻，因不滿夫家要辦流水席、收回600萬元買房金，氣喊退婚；不過態度原先強硬的她，後來向未婚夫示弱、想挽回感情。如今，網路又出現疑似是本尊發布的貼文，列出10大點，「請大家不要再黑化我，還給我一個公道好嗎？」

相關報導：還原「流水席人妻」始末！火燒8天600萬買房金飛了　她氣喊退婚

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疑似是「輔大陳若儀」的網友在臉書社團「匿名公社」上發文，提到很多人質疑她在這段感情中付出了什麼，於是她便列出10大點：

1.老公喜歡追劇，我陪他看

2.老公喜歡逛Costco（好市多），我陪他逛

3.老公喜歡吃八里燒酒螺，我也陪他吃

4.老公喜歡到大魯閣打球，我也陪他去

5.老公怕冷，我也會準備暖暖包給他

6.老公手機套舊了，我也買新的給他

7.我跟朋友聚餐結束，就算老公看診忙，我也不會鬧脾氣要他來接我

8.老公想去北海道坐破冰船，怕暈船的我也陪他坐

9.跟老公交往這3年來，每次他生日，我都會買蛋糕替他慶祝

10.我生日時也從沒要老公送禮物給我，我只請他給我現金，我再存下來當我們以後結婚基金

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

「輔大陳若儀」表示，她對這段感情付出許多，隨便列舉都有10項，所以請大家將心比心，站在她的立場想一想，還給她一個公道好嗎？

貼文一出，有網友看到第7點後便直呼，「原來男主角醫生喔」、「男主角是醫生喔」、「原來男方的職業是醫生啊，難怪你死纏爛打」。另有網友回應，「你說的本來兩人在一起就會做啊」、「以上10點是每個女朋友都會做的事情，唯獨一直要對方父親的錢不是每個人都這樣唷」、「是不是捨不得600萬的房子飛了」。「輔大陳若儀」則強調，「我愛我老公跟他職業無關好嗎」。

不過早在先前，就有許多網友質疑這系列文章根本是創作文，因此這次也有人留言，「不要再編劇了啦」、「還沒完喔？是熱度退了再發上來繼續嗎」、「蝦米？還沒完結喔」、「作者連載新篇，編不出來硬要之術」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

▲「輔大陳若儀」貼出對話。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

事實上，先前「輔大陳若儀」和無緣的小姑都曾接連貼出LINE截圖，但就算有對話紀錄，也未必代表事件為真，PTT「創世神」杜奕瑾日前就分享工具「Fake Detail」，該網站可以製作出社群軟體的對話紀錄，所以以後大家在爆系社團看到相關對話，要有心理準備，「知道一下有這種東西存在，不用太認真。」

在Dcard上，也有網友整理出10個疑點，包含小姑和Kelly等人都會誤用標點符號、85年次匿名爆料首選非臉書匿名公社、截圖對話工整且有旁白感等。網紅潔哥（李秉潔）同樣也提出質疑，「其實很明顯是社團為了衝流量的創作文欸」，因為內文戰男女、戰南北、戰習俗，還把女人塑造成這種形象，「很明顯就是男生寫的」。

不過，爆系公社管理員當時則反駁潔哥，「想知道作者何不來問我，我開玩笑的，但發文的帳號是女生，還是個漂亮女生，除非...我眼盲看錯，網紅說社團為了流量蹭熱度，我就想問到底誰在蹭誰？」

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關鍵字：

流水席人妻匿名公社輔大陳若儀創作文

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