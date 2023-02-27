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日本度蜜月被丟包！未婚夫隔天裝沒事說笑　她嚇壞想悔婚

▲▼北海道小樽車站。（圖／達志影像／美聯社）

▲原PO和未婚夫到北海道小樽附近逛街，慘遭丟包。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

旅行相處最能考驗情感，一名女網友表示和未婚夫提前去北海道度蜜月，卻在逛街途中遇到未婚夫大發脾氣搞消失，害她一個人從白天等到晚上，回飯店不斷道歉也不被理睬。隔天未婚夫卻有一副沒事的樣子和她有說有笑，讓她很害怕不知婚該不該結。

原PO投稿匿名公社「未婚夫把我丟包在日本」，她說因為未婚夫預計要換跑道，還沒結婚的兩人就先去北海道度蜜月，逛商店街時她想說要買紀念品，結果逛得比較久讓未婚夫生氣，一氣之下就跑走了。

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原PO說人生地不熟語言也不通，在大鐘下面等未婚夫回來等到天黑，幸好遇到一名台灣女生幫忙叫計程車才回到飯店，因為沒房卡又在大廳繼續等，連上WIFI後等到未婚夫回來，她只好一直道歉。對方不理她，還說已經吃飽了要原PO自己想辦法弄晚餐。

「隔天他又像沒發生事情一樣跟我有說有笑，這讓我在後面5天都過得很害怕」，原PO說回到台灣後她開始考慮兩人之間的問題，「一個會在國外丟包我的男人，我真的能跟他過一輩子嗎？」眼看兩人3月就要訂婚，她現在很想要反悔。

網友紛紛留言，「繼續下去妳就真的傻了」、「這次抱歉下次下跪」、「這就是上天讓你分開的最好的機會」、「可以放生了」。

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