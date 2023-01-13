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流水席之亂10大疑點一次看　根本沒有「輔大陳若儀」這個人

▲▼「輔大陳若儀」流水席事件第10集曝光。右為陳若儀本人，與本文無關。（圖／翻攝匿名2公社，下同／翻攝臉書）

▲網友列出10項疑點，懷疑根本沒有「輔大陳若儀」這個人。右為陳若儀本人，與本文無關。（圖／翻攝匿名2公社，下同／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導　

「輔大陳若儀」因不滿婚宴要辦流水席發文抱怨引發討論，不過如今文章中的許多語法習慣跟「公主癌徐老師」雷同，被網友質疑是系列創作文，而這個人就是在匿名公社整理懶人包的網友。甚至還有網友列出10個疑點，直言根本沒有「輔大陳若儀」這個人。

網友在社群網站Dcard發文「我知道kelly是誰！」指出，這些文章都喜歡用「、…。？！」等等符號組成，然後會連續用三個表情符號來做結尾。巧合的是，匿名2公社有人整理流水席懶人包，Dcard網友則說，整理懶人包的發文習慣語法竟然跟Kelly a雷同。

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▲▼流水席創作文。（圖／翻攝Dcard）

▲▼網友發現，「流水席懶人包」整理人的發文習慣竟然跟Kelly a相似。

▲▼流水席創作文。（圖／翻攝Dcard）

另外也有網友補充，認為「輔大陳若儀」這名號如此響亮，既然事件已經鬧了那麼多天，為什麼都沒有同校的人出來認親？加上小姑出來透露「高中讀女校」，那為什麼沒說是哪間？卻又能說大學讀哪？該網友同時整理出以下疑點直指「流水席之亂」根本就是創作文的證據：

▲▼流水席創作文。（圖／翻攝Dcard）

▲網友列10項疑點，懷疑根本沒有輔大陳若儀這個人。

1. James、Kelly、小姑、匿名公社某成員都有某個標點符號誤用

2. 該匿名公社成員熱心指引懶人包、幫忙釋疑，且文字語氣跟Kelly極相似 & 也在高雄

3. Kelly用a當結尾手機中英輸入切換，這種打字方式不自然，較像是人設，為了強調該文真實性，帶出對話跟語氣的不同

4. 名字人設清楚至今無親友團認親
（疑似別人亂入指稱認識，馬上小姑又一篇出來闢謠，避免人設跑掉或延伸案外案）
4-1 小姑還有出來澄清高中讀女校，怎麼沒順便說是哪間？小姑跟Kelly本人都不避諱個資講輔大了，高中匆匆用女校帶過不是很合理。台北也就那幾間高中女校，且都算名氣響亮。
推測團隊或作者真的不是台北人，跟台北不熟，一時也找不到合理的學校，以及高中的範圍太小，更容易被識破。

5. 稱輔大陳若儀，現在85年次不太認識陳若儀更不會這樣稱呼；同4的疑問，輔大同學呢？鬧那麼大，Dcard該有Kelly 的輔大同學出來湊熱鬧了

6. 85年次匿名爆料首選非臉書匿名公社
Kelly 一個也就算了，小姑跟Kelly 年紀差不多，發文首選也是匿名公社？85年次在用的人不能說沒有、只是很少，這麼巧兩個人都是臉書匿名愛用者？Dcard 還可以自己匿名自己編輯，臉書還要寄給管理員、有隱私問題，又不能編輯，怎麼想都不覺得是年輕人首選。

一般來說，就算初始爆料是在A平台，但自己熟悉的是B平台，還是會首選B平台先發吧。
然後小姑一開始還好，人設還有在裝。但最新1/11上午在講自己年紀的文，又更像中年人了。

7. Kelly舉例都是活躍於10幾年前的戲劇跟藝人，這篇質疑這點後馬上又有了第10集，若有似無強調為了James特地去認識上一世代偶像&追老劇 （其實步步驚心跟放羊的星星也沒多老，超刻意）

8. 如 B39 ，line截圖對話工整、切合主題，有種引言+旁白感，不自然

9. 抱歉，超重要的一點，通篇文字語氣內容真的完全沒有85年次的影子，倒是很40+歲；跟 B0 懷疑的匿名公社成員們年代有符合

10. 再補充一個比較無關的#7的延伸，剛剛才發現放羊的星星是林志穎演的，也不只一次舉例林志穎+稱輔大陳若儀，這藏鏡人是林志穎粉絲吧 XDD 越看越覺得完全就是叔叔阿姨輩在自導自演

 
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