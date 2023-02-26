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告完小三還有小四！化身性愛導師「一起高潮！」　人妻崩潰

▲▼偷情,出軌。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蔡男先後與黃女、謝女發生婚外情，鹹濕對話讓蔡妻崩潰怒告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者游宗樺／台北報導

台北已婚的蔡姓男子先後與黃女、謝女發生婚外情，黃女被蔡妻抓到提告，黃女同意賠償180萬元和解，孰料剛處理完黃姓小三，蔡男與謝女的賴對話卻被蔡妻發現，裡面披露謝女竟擔任起蔡男的「性愛導師」，傳訊息給蔡男「是過程舒服一起高潮才是好！不是自己好就好」。蔡妻崩潰之餘向謝女提告，求償100萬元，經高等法院審理後，判決謝女需賠償30萬元確定。

判決書指出，蔡男在審理時供稱「謝女知道我有配偶，從2020年上半年起，就陸續在汐止、萬里地區，與她發生性關係，後來被妻子發現質問，於是自己有向妻子認錯，並答應不再與謝繼續往來」。但謝女卻指出，蔡男曾與黃女發生婚外情，質疑蔡男「記憶混淆」，證詞不足採信。

法官勘驗訊息記錄，發現謝女曾問蔡男「你不愛你老婆嗎？」，蔡則回應「愛妳，還要被妳笑，如妳玩我要說一聲」，謝女還回覆「愛妳！晚安」、「還陪我去一整天，我開心的跟你在一起」。蔡男則稱「愛妳，抱妳入懷緊緊的，好想吻妳喔，又想去找你了」。

謝女甚至擔任起性愛導師，向蔡男表示「是過程舒服一起高潮才是好。互相等啊！不是自己好就好」，蔡男回覆「喜不喜我舔，要溫柔，對吧。舔奶奶還是妹妹舒服，也喜歡妳吞它」，黃女回覆「原來你喜歡刺激」。

儘管謝女向法官供稱，這些訊息只是好友之間的「開玩笑」，但法官認為，雙方就算沒有性交證據，傳送這類親密的鹹濕對話，已超過一般人所能容忍範圍，確實破壞蔡妻的婚姻圓滿及幸福，因此判決謝女須賠蔡妻30萬元確定。

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