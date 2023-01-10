還原「流水席人妻」始末！火燒8天600萬買房金飛了　她氣喊退婚　

▲兩人不結婚了。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「流水席之亂」最近在網路上引發討論，起因是自稱「輔大陳若儀」的準人妻不滿夫家辦流水席、嫌棄夫家是鄉下人，氣得未來小姑反擊，而火燒8天，雙方最後連婚都不結了。故事在昨（9）日正式告一段落。《ETtoday新聞雲》也為讀者整理出懶人包，還原始末。

【第一集】準人妻抱怨流水席、嫌棄男友家是鄉下人

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準人妻2日在臉書「匿名2公社」上發文表示，她是台北人、男友是高雄人，兩人因為在台北工作認識，交往3年；雙方原定今年結婚，但因宴客方式鬧得不開心。

準人妻說，因為男友爸曾任當地里長十多年，所以想辦流水席，每桌9000元要開45至50桌，也方便里民來；但她認為，結婚是人生大事，再加上有很多大學同學會出席，「辦流水席能看嗎？」所以她想在高雄漢來宴客，一桌要有至少2萬元的水準。她也直呼，都2023年了，「現在的鄉下人是不是都還是很愛辦流水席？而且一桌還不到1萬元，這樣的菜色真的能吃嗎？」

▲流水席之亂始末。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社，下同）

【第二集】準人妻自爆在美國長大、林志穎會辦流水席？

由於第一則貼文讓大票網友狂酸，準人妻3日再度發文強調，她沒有輕視未來公婆的意思，不懂大家幹嘛搞分化、戰南北。她也列出5點反擊網友：

1、她從小在美國生活，大學畢業回台灣工作，從不吃路邊攤、不逛夜市，跟親友出門都是吃餐廳。

2、流水席是路邊搭棚子煮食，跟路邊攤有何不同？餐廳吃出問題可以求償，路邊攤吃出問題的話，攤販賠得起嗎？

3、很多人說流水席CP值高、可打包，「這裡是台灣a，又不是在非洲」，怎會有人想打包時才回家？「不覺得丟臉嗎？還是鄉下人真的都會這樣？」

4、馬英九、陳水扁、林志穎、周杰倫、林志玲等人結婚、嫁女兒、娶媳婦，會辦流水席嗎？

5、她知道台北仍有貪小便宜的人會打包食材，但可能是「我在New York時都沒有貧民窟的朋友吧」，所以覺得此舉是鄉下人才有的習慣。

【第三集】未來小姑打臉準人妻只是去美國玩

自稱新郎妹的網友4日表示，她看了文章確定事主是她哥，「我真希望我哥這個婚別結了！」同時貼出與哥哥的對話，表示「所有宴客的錢是爸出的，而且爸說禮金全部給你們」，有什麼好抱怨？而且爸爸還改菜單一桌變成1萬2000元。

另外，新郎妹更說，準人妻只是國中暑假去美國玩一個月，「也可以說成是從小在美國長大？」當時哥哥只悠悠的回了一句，「這不是匿名？不見得一定是她PO的文吧？」

【第四集】準人妻自稱輔大陳若儀，陳若儀會辦流水席？

準人妻再被網友嗆翻，於是4日再列3點回擊：

1、兩人婚後會在台北定居，她不會變成鄉下人。

2、打包吃剩菜不就等於吃廚餘？「鄉下人真的有窮到這種地步？」

3、要吃到飽不如去饗食天堂，新娘就是想要美美的得到祝福，陳若儀、林志玲等人出嫁會辦流水席嗎？

後有網友直呼「問題在於你不是陳若儀啊！」準人妻則回應「我大學時就被系上同學稱輔大陳若儀，不是我自己封的好嗎？」

【第五集】未來小姑拉群組，爆料爸爸出600萬元幫買房

新郎妹拉群組質問準人妻「Kelly」文章的事，對方矢口否認，哥哥也幫忙說話「可能真的只是巧合」。

接著新郎妹說，兩人在台北買房，爸爸幫忙出600萬元，結果準人妻竟要求房子登記在自己名下。準人妻則反擊自己出了50萬，何況她這段婚姻需要一些保障。

哥哥出言緩頰，「以後都是一家人，不要這樣吵來吵去！」準人妻則說「現在是你妹要找我吵架，是她先找我麻煩的a」。

【第六集】準人妻抱怨現在要辦很low的婚宴，但火速刪文

準人妻抱怨，未婚夫求婚時說得好聽，會像「步步驚心裡的四爺對待若曦般」，現實中吳奇隆和劉詩詩在峇里島辦浪漫婚禮，而夫家公公竟然要在路邊「辦一場Low到不行的婚宴」，讓她搞不懂鄉下人在想什麼？「這裡是台灣a，還會怕吃不飽？」她都還沒嫁過去就被針對，「我也是人家的女兒，難道從台北嫁過去就該受這種屈辱嗎？」

不過該則文章已經被刪除。

【第七集】準人妻喊話，若收回600萬元、辦流水席就退婚

新郎妹在群組貼新聞，嗆聲準人妻明明畢業於輔仁大學，還說自己是在國外長大；對方則否認新聞是指自己。同時，新郎妹也質問房子貸款誰要繳？哥哥則回應「貸款我會處理」。

準人妻也不忍了回嗆，「我跟你哥一起買的房子還要你同意嗎？奇怪a，這些到底關你什麼事啦？你哥都沒說什麼了，你又想怎樣，你們這家人真的吃人夠夠a，從談婚事到買房子都要握主導權」。最後她說，如果「收回600萬」、「宴客辦流水席」，她就退婚，反正空桌也是男方丟臉。

【第八集】準人妻得知600萬被收回，嗆夫家噁心

準人妻表示，夫家本來說好要贊助買房，結果出爾反爾，而未婚夫還任由妹妹欺負她，現在夫家不斷下馬威，還跟她的父母告狀，為何她要受委屈？她強調，結婚、買房是夫妻的事，她也有出錢，登記誰的名字重要嗎？她想要有保障、想要浪漫婚禮有錯嗎？

準人妻也貼出與未婚夫的對話，說她被媽媽念，又抱怨妹妹多管閒事，「你們家的人真的很噁心，說的跟做的都不一樣」。男方原本安撫房子他會搞定，並說妹妹只是關心他、爸爸退休把錢留在身上也比較好，但一聽家人被罵噁心，也回嗆「你說夠了沒？我家人為了我們的婚事已經幫忙那麼多，現在你說噁心？」

【番外篇1】同學爆料輔大陳若儀曾墮胎

同學爆料「輔大陳若儀」高中被學長玩還拿過小孩，後來是因為男方沒錢不敢結婚，才讓女方找到有錢人。

不過針對此事，新郎妹澄清不是事實。

【番外篇2】網友爆料輔大陳若儀夢想嫁給有錢人

網友爆料，他朋友的前女友叫「Kally」（準人妻為Kelly），且同樣有「輔大陳若儀」的外號。「Kally」身高165公分、B罩杯、月薪3萬多元，當一般上班族，夢想是嫁給有錢人，而當初兩人會分手，是因為嫌棄好友在土城的房子太小。他也說，「Kally」大約38、39歲，「是不是她啊？」

對此，新郎妹也澄清不是事實。

【第九集完結】婚結不成，新郎妹強調買房是大事

新郎妹9日發文說這個婚結不成了，雖然很多人怪她不該插手，但她覺得買房是大事，爸爸出了600萬卻不知房子登記在誰名下真的不合理。她也澄清，無緣的嫂嫂26歲、大她1歲，且高中讀女校，網路上的謠言都不是真的。

新郎妹貼出與哥哥的對話，和對方道歉，並說準人妻85年次，「我記得她家以前不是住嘉義？然後一直罵我們鄉下人==她是高中畢業才搬到南港嗎？」另外，哥哥也證實兩人婚應該結不成了。