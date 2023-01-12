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破解流水席之亂！他曝1工具產出「無緣姑嫂對話」　連分身都不用辦

▲結婚,新娘,紅色禮服。（圖／取自免費圖庫Pixabay） 

▲流水席之亂鬧得沸沸揚揚。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

最近「流水席之亂」鬧得沸沸揚揚，雖然很多網友吃瓜吃得很開心，但也有些人認為這根本是創作文。對此，PTT「創世神」杜奕瑾直言，這些「連續劇」除了是要推廣爆系社團，也可能是想蓋掉什麼事情，至於「流水席之亂的對話」是如何做出來的？他也分享一個產生器網站。

杜奕瑾昨（11）日臉書上發文，提到「流水席之亂」就跟當初「割床墊」的事情（大S、汪小菲）一樣，是「操作出來的事件，別傳了！」他認為，之所以會有這些公關操作，除了是想推廣爆系社團，大家也要思考是不是想要蓋掉什麼事情，「爆系就公關系，常跟批踢踢還有幾個特定新聞台連動」。

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有些網友認為，「流水席之亂」有男方、準人妻、小姑的聊天紀錄，應該具有真實性。不過，杜奕瑾也分享工具「Fake Detail」，該網站可以製作出社群軟體的對話紀錄，所以以後大家在爆系社團看到相關對話，要有心理準備，「知道一下有這種東西存在，不用太認真。」

底下網友得知後也紛紛表示，「自導自演更方便了，以前還要多開帳號，現在都不用了」、「竟然有假訊息、聊天製造網站，有夠心累，假訊息滿天飛，都澄清不完」、「原來是這樣」、「跟哏圖產生器類似的感覺」、「輔大陳若儀，太明顯了」、「居然還有這種程式」、「長知識推」、「現在的軟體已經發達到這樣了」。

回顧「流水席之亂」，臉書社團「匿名2公社」出現一名自稱「輔大陳若儀」的準人妻，因不滿夫家辦流水席、嫌夫家是鄉下人，氣得小姑反擊，不但買房金600萬元飛了，婚最後也結不成。火燒8天，本來以為事件告一個段落，隔天又爆出準人妻開口要150萬元的分手費，還嗆未婚夫一家都是詐騙集團，她對3年感情付諸流水感到無奈，也覺得自己很委屈。

►還原「流水席人妻」始末！火燒8天600萬買房金飛了　她氣喊退婚

►流水席新娘深夜真心話　賠上3年感情想通「男生是詐騙集團」

►「輔大陳若儀」拒辦流水席！討150萬分手費　完整對話曝光

 ►150抽衛生紙「一包11元」　激殺抗漲專區買好買滿

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