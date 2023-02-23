人妻更衣被看！婆婆酸「乳頭暗沉」：婚前太多人使用　真相臉腫了

▲婆婆看到人妻在換衣服。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

女生乳頭顏色深，就代表性經驗豐富嗎？一名網友發文表示，有位人妻的乳頭本來就比較暗沉，怎料婆婆看到後，就嗆「太常被使用」。貼文曝光後，底下網友罵爆了，「哇，這真的是2023年會講出來的話嗎」、「她也太沒有水準了吧」。

網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上代為發文，表示有位人妻的胸部（應指乳頭）顏色本來就比較暗沉，日前在房間換衣服時，不小心被婆婆看到；豈料，對方竟當場詢問她，「是否婚前交了很多男友、太常被使用，所以顏色才會那麼深！」

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▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／毒姑九賤婆媳討論區）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「嗆回去：你兒子愛吃！（反正解釋也沒用）」、「所以婆婆是粉色的囉？翻出來看看」、「這婆婆說話怎麼這麼沒水準」、「每個人本來就不一樣呀，不識字兼沒衛生」、「應該回她：你那麼久沒使用，有變粉色嗎」、「可以回嗆啊！我行情好啊！你是嫉妒還是羡慕」。

事實上，常分享性愛相關知識的許藍方曾解釋，很多人以為「乳頭黑」是常被吸吮所造成，但其實並非如此，乳頭顏色偏深的主要原因有二，一是懷孕時荷爾蒙改變，二是與原生基因有關，每個人會因為黑色素的不同，導致乳頭、乳暈呈現的顏色不一樣。

許藍方也說，「被摩擦」確實可能讓乳頭顏色變深，但絕對不是吸吮造成，而是長期與內衣或衣物摩擦所致。