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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨揭林明溱4大心內話　把自己當「南投土皇帝」

▲▼民進黨副秘書長黃建嘉3日率中央黨部輔選團召開「陪慧團出發．一起顧南投」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨副秘書長黃建嘉。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

南投立委補選倒數，國民黨南投縣黨部21日舉行記者會，質疑民進黨候選人蔡培慧3大失言。對此，目前人在南投輔選的民進黨副秘書長黃建嘉舉國民黨候選人林明溱「4大心內話」反擊，包括稱「竹山人垃圾自己處理」、「2300萬的房子是平價住宅」、「嫉妒別人有錢」、「承諾不再參選」等語。

國民黨今天質疑，蔡培慧曾自稱「大家都會來來去去」、「不要目光狹隘」隱含貶低在地深耕者意味、稱萊豬「日常食用不會對人體造成傷害」，甚至還說她現在參與補選的這個選區和她有「隔閡」，離的「遠了一點」。

實際上，蔡培慧昨天就已作出回應，首先針對萊豬，過去萊劑並沒有國際標準，現在已有國際標準，日常食用量並不會對人體造成傷害，請國民黨不要恫嚇人民騙選票；第二，針對選輸會不會離開，不管蔡培慧在哪裡，蔡培慧從頭到尾都是南投人；第三，對於選後，請林明溱不用幫蔡培慧安排職務，林明溱說的話能聽嗎？

此外，黃建嘉今天整理林明溱的「4大心內話」，實話總是傷人，卻也最能表達最真實的心態。他說，首先是林明溱曾說「竹山人垃圾自己處理，看他們多厲害」，這是標準的朱門酒肉臭，路有凍死骨，言語中充滿著林明溱對縣民的高傲，與打從心底瞧不起民眾的心態。

黃建嘉說，第二句心內話，是林明溱最近說「2300萬的房子是平價住宅」，林明溱住在南投縣幾乎最貴的地段，每坪將近50萬元，歐式風格、高檔建材、前庭後院，這樣竟然還說自己的豪宅是平價住宅，顯現林明溱「不是黃金不是屋，沒有千萬不是宅」的土豪思維。

第三句心內話，黃建嘉表示，是林明溱解釋其豪宅問題時，說「現在的人嫉妒別人有錢、嫉妒別人厲害」，證明林明溱覺得自己擁有大豪宅是合情合理，人民對他的質疑都是因為嫉妒，林明溱身為縣長，卻自豪於自己的財富，甚至還覺得民眾在嫉妒他，顯示他自大、傲慢的個性。

第四句心內話，黃建嘉說明，是林明溱曾經「承諾不再參選」，這句心內話，說明了林明溱其實不是很想選，已經想回家含飴弄孫，但因為兒子林儒彬民調太低，初選殿底，深怕林家在南投的權勢被其他人奪走，才被又跳出來參選，參加這次補選，就是為了兒子而選，根本不是為了縣民。

黃建嘉指出，解析這4句林明溱的心內話，就能知道他真的把自己當「南投土皇帝」，囂張傲慢，把南投縣民都當作次等公民，甚至目中無民，也難怪南投鄉親對林明溱的仇恨值越來越高。

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