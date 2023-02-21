郭台銘發文嗆缺蛋　鄭運鵬：養雞業不是iPhone生產線

▲民進黨團今天中午舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

被視為2024總統大選熱門人選的鴻海集團創辦人郭台銘21日透過臉書貼文，大酸政府面對缺蛋荒找不到有效的調控作為，對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬21日受訪說，養雞的畜牧業不是iPhone生產線，仍然有天氣、禽流感等不可控的條件，郭台銘可能不太了解。

郭台銘今天以「今天你『剩蛋快樂』嗎？」為題發文說，緩解蛋荒從2月底延到3月中，可見政府沒有找到有效的調控作為，提醒民進黨政府：人民需要的是解決問題的政府，而不是解釋問題的政府。

對此，鄭運鵬今天中午在黨團記者會受訪表示，這次缺蛋的問題發生在幾點，有些是不可抗力：第一是禽流感的問題，第二是天氣特別寒冷，雞就不會生蛋，第三是有些季節性的調配等因素，養雞的畜牧業不是iPhone生產線，仍然有天氣、禽流感等不可控的條件，所以農委會現在推動雞農改用現代化設備。

鄭運鵬說，「郭台銘先生他有他的企業家精神」，政府會盡量做到調配，甚至專案進口，但是有時候價格起伏還是有市場機制存在，也不能讓雞農無利可賺，政府要照顧雞農、兼顧消費者、滿足不同的條件。他直言，尊重郭台銘的說法，但是他可能不太了解某些事情。