民調／西瓜偎大邊！藍營支持度漲近6百分點　1黨滑鐵盧、2黨快滅頂

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

根據台灣民意基金會21日公布最新民調顯示，在政黨支持度部分，26.9%民眾支持民進黨、27.1％國民黨、12.3％民眾黨、1.1%時代力量、1％台灣基進，另有29.3％民眾未支持特定政黨，對比上月民調，在野黨支持度出現劇烈變化，國民黨支持度上升5.6個百分點、民眾黨重挫8百分點，中性選民上升8百分點，顯示藍白兩政黨支持者重疊性高。

▼各黨最新支持度民調。（圖／台灣民意基金會提供，下同）



根據民調顯示，執政的民進黨拿下26.9%支持度，相較上月略漲0.2個百分點、波動不大，台灣民意基金會董事長游盈隆指出，綠營去年12月24.7%支持度已是谷底，民進黨近期民調則還在低谷徘徊，新任黨主席賴清德近期大刀闊斧改革，但社會反應顯得遲緩。

在野黨部分則出現劇變，國民黨2月支持度突上漲5.6個百分點、民眾黨「滑鐵盧」重挫8百分點，對於國民黨民調由黑翻紅，游盈隆指出，這歸功於九合一大選勝選的效應發酵，且2024總統大選產生「西瓜效應」。

對於民眾黨慘跌8百分點，游盈隆分析，這是民眾黨創黨以來最大跌幅，主要原因還是國民黨2022大勝，且2024有望重返執政，畢竟國民黨和民眾黨支持者高度重疊、彼此間流動性高，民眾黨若要重新站起，有待黨高層是否能成功證明自己有別藍綠兩黨。

時代力量、台灣基進也下跌3.2個百分點，支持度分別剩1.1%、1％，游盈隆認為，這已經不是腰斬可以形容，對這兩黨都是嚴重警訊、已接近滅頂狀態，黨領導階層如何積極面對是嚴肅課題。

本次調查訪問期間是2023年2月13日至14日二天，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1072人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。