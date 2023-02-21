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國民黨揭蔡培慧「墮落史」！　曾挺萊豬又自爆與選區「有隔閡」

▲國民黨南投縣黨部今（21）日召開 「南投人聽了大失望！蔡培慧三大失言全記錄」 記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨南投縣黨部今日召開 「南投人聽了大失望！蔡培慧三大失言全記錄」 記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

南投立委補選倒數10天，國民黨南投縣黨部今（21）日召開 「南投人聽了大失望！蔡培慧三大失言全記錄」 記者會，舉出蔡培慧的三大失言，包括她自稱「大家都會來來去去」、「不要目光狹隘」隱含貶低在地深耕者意味、稱萊豬「日常食用不會對人體造成傷害」，甚至還說她現在參與補選的這個選區和她有「隔閡」，離的「遠了一點」。

國民黨文傳會副主委林家興強調，三大失言的第一名，可說是一席話驚呆南投第二選區，她在2022年11月26日時公開表示「立委補選的選區或者型態跟我隔閡的遠了一點」，禁不起檢驗的蔡培慧真是雙標與口是心非，她一直來來去去找官做，現在心裡想的大概是十天後敗選，還可以開心的回去當她的行政院中辦執行長，蔡英文、陳建仁一直為她虛位以待，因為她不夠認真努力，才跟這裡有隔閡，南投選民也希望她離鄉親更遠一點。

林家興表示，其二是她食安立場搖擺變變變，言論雙標，2012年當農陣發言人時她痛批馬政府開放萊劑美牛，2016年剛擔任不分區立委時還說「零檢出不難」，結果2020年她擔任中辦執行長時，就對萊豬進口保持緘默，到了昨天，她竟稱「（萊豬）日常食用不會對人體造成傷害」。所以蔡培慧是要南投人吃萊豬嗎？請問蔡候選人知道四大公投時，南投人民意多數是反對吃萊豬的嗎？為何蔡培慧轉變如此之大？面對蔡培慧萊豬換邊站，農陣理事長洪箱2020年接受訪問時表示「人各有志，他們也都要吃飯啊」、「民進黨要開放萊劑美豬很不好」。相較民間團體依舊堅守立場，蔡培慧當初為人民發聲、為小朋友健康成長的堅持怎麼不見了？這段歷程攤開來，難道不正是蔡培慧的墮落史？

副發言人呂謦煒指出，其三是蔡培慧昨天公開說「全球化時代，大家為了唸書或工作都會來來去去，請林明溱不要再用狹隘眼光看世界」，只有蔡培慧是為了選舉來來去去！難道在地打拚奮鬥就是眼光狹隘？是否也代表蔡培慧也坦承她是「來來去去」的一分子，只是南投的過客？反觀林明溱在南投深耕30年，一生為守護南投，並且為南投爭取多項建設，塑造南投成為現在的觀光之都。蔡培慧自2016年擔任不分區立委之後，2020年參選第一選區（烏溪線）立委失敗，選輸後立刻轉任行政院中辦執行長，2022年改選南投縣長還是敗選，沒想到沒過多久又改選第二選區（濁水溪線）立委，蔡培慧沒說假話，她真的是「來來去去」，心中沒有民意，而是只有黨意。

呂謦煒也質疑，行政院中辦執行長一職自蔡培慧請辭之後，迄今懸缺已近329天，由兩位副執行長代行執行長職權，難道蔡英文政府還在「等一個人回鍋」等著蔡培慧選輸之後讓她回鍋擔任行政院中辦執行長？為了讓蔡培慧能夠回鍋，寧可讓中辦執行長懸缺，蔡英文政府究竟多麼輕視中部人的權益？又或者行政院中辦執行長一職根本沒有像蔡培慧膨風那麼重要嗎？

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