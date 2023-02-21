民調／藍2024誰出線？侯友宜34％呈下滑趨勢　「這人」不降反升

▲國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜。（資料照／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

根據台灣民意基金會21日公布最新民調，目前國民黨2024可能候選人中，新北市長侯友宜以33,6％支持度領先群雄，鴻海創辦人郭台銘22%居次，黨主席朱立倫9.4%墊底，若和上月民調比較，侯、郭兩人都呈現下滑趨勢，而朱則不降反升。台灣民意基金會分析，該項數據顯示，3位候選人支持度差距都在10個百分點以上，完全是不同量級的候選人。

根據民調數據顯示，有33.6％民眾認為侯友宜是國民黨內最受歡迎總統候選人、22.2％支持郭台銘、9.4％支持朱立倫，和上個月相比，侯友宜支持度下滑3.1個百分點、郭台銘下滑6.4個百分點，反而黨主席朱立倫鴨子滑水，支持度上升1.5個百分點。

但若朱立倫退出2024總統黨內初選，由侯友宜、郭台銘兩人「單挑」，則民調結果顯示，44.6%民眾支持侯友宜，27.7%郭台銘，9%尚未能決定，14.5%沒意見，4.2%不知道、拒答。

對於2024總統大選，根據民調顯示，如果是民進黨主席賴清德、侯友宜、民眾黨主席柯文哲三腳督，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，32％支持侯友宜，28%支持賴清德，20%支持柯文哲。

本次調查訪問期間是2023年2月13日至14日二天，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1072人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

