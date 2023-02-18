快訊／第一波先捐6億！　外交部曝土耳其賑災善款規劃

▲外交部舉行「賑濟土敘震災記者會」。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

土耳其當地時間2月6日凌晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷，衛福部開設「土耳其震災專案」捐款專戶，今（18）日公布最新統計，10天下來接獲捐款捐款16萬6,512筆、9億1,381萬餘元，折合約3千萬美元。外交部召開「賑濟土敘記者會」，並表示，第一波將先提供2千萬美元（6億7百萬台幣）善款，幫助土耳其、敘利亞人民走出困境。

過去台灣發生921強震的災害時，土耳其率先派搜救隊來台協助，這次土耳其遭遇強震，台灣立即派出搜救隊前往協助，並於12日結束搜救任務撤離，為協助災後重建，行政院責成衛生福利部於7日晚間公布賑災專戶接受民眾捐款，並陸續開放郵局、台灣銀行網銀ATM與四大超商等管道。

外交部長吳釗燮表示，第一時間看到嚴重傷亡新聞，24年前921大地震場景浮現眼前，想到當時土耳其派遣的救援隊奔馳來台協助搜救，相信面對此次震災，台灣人民不僅感同深受，也一定會伸出援手，現在換台灣幫助土耳其脫離困境。

吳釗燮指出，為了把握黃金救援時間，台灣立刻派遣搜救隊前往救援，更宣布捐贈200萬美元賑濟災民，正副總統也前往土耳其辦事處弔唁，表達全台人民誠摯的哀悼和慰問。

吳釗燮表示，台灣民間社會也自發性展開捐款，截至17日，善款累積折合約3千萬美金、救援物資更超過400公噸，國人展現的善心深深令人感動。

吳釗燮指出，為妥善運用捐款，和各單位討論後，第一波先提供2千萬美元援款，其中，提供土耳其內政部600萬美元，包含400萬國人善款、及200萬政府捐贈，非政府組織方面，捐贈尋求庇護者和移民協會4百萬美元、國際關懷組織土耳其分會4百萬美元、土耳其搜索救難協會100萬美元。

吳釗燮表示，台灣也沒有忘記飽受強震苦難的敘利亞人民，我國將提供5百萬美元照顧敘利亞邊境災民。吳強調，對投入搜救的救難隊員、慷慨解囊國人表達崇高敬意，你們展現的愛和光環，讓台灣成為世界溫暖和良善力量，盼土耳其和敘利亞人民早日重建家園、恢復正常生活。