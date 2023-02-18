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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

用噸來算！土耳其辦事處清點我國捐贈物資　「有台灣就沒有不可能」

記者杜冠霖／台北報導

土耳其當地時間2月6日凌晨發生規模7.8強震，造成當地嚴重死傷，土耳其駐台代表處也募集賑災物資，駐台北土耳其辦事處代表貝定可（Muhammed Berdibek）18日表示，收到台灣人捐贈大量物資，短短3天就超出代表處負荷量能，台灣人展現出人飢己飢、人溺己溺的大愛，對土耳其所有受災災民都當作自己同胞一樣關愛，我們無以言謝。

▲駐台北土耳其貿易辦事處代表貝定可出席「賑濟土敘震災記者會」。（圖／記者林敬旻攝）

▲駐台北土耳其貿易辦事處代表貝定可出席「賑濟土敘震災記者會」。（圖／記者林敬旻攝）

貝定可表示，感謝大家對這次土耳其的幫助，再多言語都無法表達自己謝意，地震發生後至今，我國收到來自各國援助，台灣也派出搜救隊、前後更成功救出3名生還者。

貝定可指出，辦事處自事發第一天，就不斷收到來自全台民眾關懷電話與郵件，超過容量上限無法估量的郵件、電話不斷佔線無法正常運作，當宣佈募集救災物資，短短3天就遠遠超出代表處8名員工所能負荷的量能，而提早停止。辦事處號召台灣的土耳其僑民一起參與物資清點、慈濟也非常慷慨伸出援手。

貝定可表示，收到物資包含71噸毛毯、1萬5千個睡袋、近百噸冬季保暖外套、1千2百頂帳篷、60噸毛衣與長褲、13噸襪子、19噸衛生用品、35噸尿布等等，所有一切都超出想像，台灣人展現出人飢己飢、人溺己溺的大愛，對土耳其所有受災災民都當作自己同胞一樣關愛，我們無以言謝，有台灣就沒有不可能的事，代表所有土耳其人，再次感謝台灣人的愛心。

土耳其國會議員塔普拉（ Muhammed Fatih Toprak）指出，台灣派出的搜救隊拯救許多性命，非常感謝台灣人的協助，土耳其很多人喪生，但人性的光輝並未消失。

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