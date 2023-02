快訊／前英超球星命喪土耳其！享年31歲　瓦礫堆中挖出遺體

▲前英超足球明星阿特蘇(Christian Atsu)被證實在土耳其罹難。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

土耳其和敘利亞邊界6日發生規模7.8強震,死亡人數已逾4.5萬人,連許多國家級的知名運動員也不幸遭遇災禍。前英超足球明星阿特蘇(Christian Atsu)在災後不久就傳出失聯消息,事發經過12天,一名經紀人於18日證實,阿特蘇的遺體已經在他土耳其的住處被尋獲,享年31歲,他的手機和鞋子也都被找到。

綜合BBC等英媒報導,前英超紐卡索聯足球俱樂部(Newcastle United)的迦納籍球星阿特蘇,被證實在土耳其震災中罹難。經紀人塞切雷(Nana Sechere)14日曾表示已經找到阿特蘇確切的「房間位置」,還找到了他的2雙鞋。如今另一名經紀人穆拉特(Murat Uzunmehmet)在地震發生12天後的18日證實,阿特蘇的遺體已在廢墟堆中尋獲,目前正在挖出更多個人物品,「他的手機也被找到了。」

▲經紀人塞切雷也在推特發文證實阿特蘇死訊。(圖/翻攝自推特)

此前有報導稱,自2022年9月起效力於土超哈塔伊體育(Hatayspor)的阿特蘇,原先已經打算離開土耳其聯賽,但他在5日對陣卡森柏沙(Kasimpasa)的賽事中,於第97分鐘踢進一顆漂亮的自由球,幫助球隊以1比0取勝之後,他改變了心意,決定繼續留在土耳其,不料6日凌晨即遭遇奪命強震。他的球隊主場正好就位在此次受災嚴重的土耳其邊境城市安塔基亞(Antakya)。

We are profoundly saddened to learn that Christian Atsu has tragically lost his life in Turkey's devastating earthquakes.



A talented player and a special person, he will always be fondly remembered by our players, staff and supporters.



Rest in peace, Christian.