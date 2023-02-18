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快訊／前英超球星命喪土耳其！享年31歲　瓦礫堆中挖出遺體

▲▼前英超足球明星阿特蘇（Christian Atsu）。（圖／路透）

▲前英超足球明星阿特蘇（Christian Atsu）被證實在土耳其罹難。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

土耳其和敘利亞邊界6日發生規模7.8強震，死亡人數已逾4.5萬人，連許多國家級的知名運動員也不幸遭遇災禍。前英超足球明星阿特蘇（Christian Atsu）在災後不久就傳出失聯消息，事發經過12天，一名經紀人於18日證實，阿特蘇的遺體已經在他土耳其的住處被尋獲，享年31歲，他的手機和鞋子也都被找到。

綜合BBC等英媒報導，前英超紐卡索聯足球俱樂部（Newcastle United）的迦納籍球星阿特蘇，被證實在土耳其震災中罹難。經紀人塞切雷（Nana Sechere）14日曾表示已經找到阿特蘇確切的「房間位置」，還找到了他的2雙鞋。如今另一名經紀人穆拉特（Murat Uzunmehmet）在地震發生12天後的18日證實，阿特蘇的遺體已在廢墟堆中尋獲，目前正在挖出更多個人物品，「他的手機也被找到了。」

▲▼球員經紀人在推特發文證實前英超足球明星阿特蘇（Christian Atsu）死訊。（圖／翻攝自推特）

▲經紀人塞切雷也在推特發文證實阿特蘇死訊。（圖／翻攝自推特）

此前有報導稱，自2022年9月起效力於土超哈塔伊體育（Hatayspor）的阿特蘇，原先已經打算離開土耳其聯賽，但他在5日對陣卡森柏沙（Kasimpasa）的賽事中，於第97分鐘踢進一顆漂亮的自由球，幫助球隊以1比0取勝之後，他改變了心意，決定繼續留在土耳其，不料6日凌晨即遭遇奪命強震。他的球隊主場正好就位在此次受災嚴重的土耳其邊境城市安塔基亞（Antakya）。

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