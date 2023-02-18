特拉斯籲各國抗中保台　外交部致謝：台灣絕不畏懼退縮

▲英國前首相特拉斯（Liz Truss）日前呼籲世界各國支持台灣。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者李密／台北報導

日前英國前首相特拉斯（Liz Truss）於「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）中，呼籲各國正視中國威權體制對民主帶來的威脅，民主政體應深化與台灣和民主世界的經濟互動，提升台灣外交地位。對此，外交部18日表示由衷感謝特拉斯的支持，並表示台灣也絕不會畏懼退縮，會持續維護印太地區和平穩定與開放，以及全球民主自由與繁榮。

對華政策跨國議會聯盟（IPAC）17日於日本東京舉辦國際論壇，聚集來自英國、澳洲、加拿大、歐洲各國和台灣的國會議員，還有包括日本在地的前參議院議長山東昭子、其餘超過五十名國會議員出席，針對「對侵犯人權行為的制裁」、「商業與人權」、「跨國鎮壓」和「確保印太區域的自由開放」等主題交換意見。

特拉斯於論壇中表示，各國應正視中國威權體制對民主所帶來的威脅，呼籲各民主政體應透過深化與台灣和民主世界的經濟互動，與台灣簽訂貿易協議，提升台灣的外交地位、將台灣納入國際組織，國際社會應共同擬定防衞、經濟及政治措施來支持台灣，共同協助台灣抵抗中國的威脅，才能守護每個人所珍視的民主價值。

對此，外交部18日表示由衷感謝，在2021至2022年期間，特拉斯前首相持續進行英國政府對台政策檢討，大幅推升台英雙邊關係。面對中國持續片面改變台海現狀來威嚇台灣，台灣絕不會畏懼退縮，會更堅定捍衛主權、國家安全與自由民主的生活方式。未來將與全球理念相近夥伴共同對抗威權體制的擴張，持續維護印太地區和平穩定與開放，以及全球民主自由與繁榮。