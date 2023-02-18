「千次感謝都不夠」　土耳其網紅：不會忘記8千公里外的兄弟國家

記者杜冠霖／台北報導

土耳其當地時間2月6日凌晨發生規模7.8強震，造成嚴重死傷，衛福部開設「土耳其震災專案」捐款專戶，已累積9億1,381萬餘元。在台發展的土耳其網紅圖佳18日出席外交部「賑濟土敘記者會」，他送上連署感謝卡並擁抱外交部長吳釗燮，圖佳表示，說1千次感謝都不夠，「我們知道在8000公里遠有一個兄弟國家台灣，感謝台灣」。

▲土耳其YouTuber圖佳出席「賑濟土敘震災記者會」。（圖／記者林敬旻攝，下同）



外交部今舉辦「賑濟土敘記者會」，說明國人善款運用方式。圖佳表示，感謝台灣，其實他說1000次感謝也不夠，自己很多親戚在地震中過世，收到台灣很多朋友的訊息，他們問需要什麼，讓人很感動，24年前台灣地震土耳其來幫忙，但24年來台灣一點都沒有忘記，「他們說我們不會忘記你們幫忙，現在我們會幫你們。」

圖佳說，他來台灣10年學了很多台灣好的東西，但是這段時間他學到更多，週末的時候大家可以出去玩，但卻有2500個人跟他們一起幫忙土耳其。

圖佳表示，感謝說1000次也不夠，這不只他的感覺，還是全土耳其的朋友，包括土耳其駐台代表的感覺，「我們也不會忘記，我們知道在8000公里遠有一個兄弟國家台灣，感謝台灣。」

圖佳也送上土耳其僑民聯署的感謝卡給吳釗燮，並和吳釗燮擁抱，圖佳表示，「這是跟兄弟的表現，現在台灣是我們兄弟國家，所以我要跟部長抱抱。」