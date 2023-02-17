又見蛋荒！王惠美掛保證...彰化學子每周都有蛋料理可吃

記者唐詠絮／彰化報導

蛋價持續飆漲，全台陷入缺蛋危機，彰化縣長王惠美今(17)日到社頭崙雅國小，關心學校中央廚房餐點供應情形，確保學校營養午餐所需雞蛋供應無虞，學生每人每週可以吃到1-2次的蛋料理，平均1.5顆蛋。

▲彰化縣長王惠美視察學童營養午餐。（圖／彰化縣政府提供）

依據彰化縣政府教育處統計，彰化縣約有10間國小有中央廚房，社頭崙雅國小中央廚房除供應該校餐點外，更提供橋頭、舊社、永興、田中、新民、三潭、內安及明禮國小等9校2,860位學童使用。

王惠美表示，過去學校營養午餐分為自辦午餐提供3菜1湯及外訂午餐4菜1湯。在111學年度，縣府為了讓自辦午餐能享用到4菜1湯，補助1.27億元，營養午餐總經費約8.5億元，更補助4,200萬元充實學校午餐廚房設備設施，讓國中小學童都能夠享用豐富的4菜1湯餐點。

尤其彰化是農業大縣，王惠美強調，為了讓孩子都能夠吃得健康，要求學校每週必須提供一次的有機蔬菜，除此之外，今天也來了解雞蛋數量是否充足，雞蛋是最廉價的蛋白質來源之一，目前學生每人每週可以吃到1-2次的蛋料理，每周平均能吃到1.5顆蛋。未來如果蛋價持續上漲，如有必要，縣府也會協助籌措經費，讓孩子們都能吃到雞蛋。