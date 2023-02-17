帥男模「被竹聯幫綁架」！21歲正妹買點數救人：才能一起過情人節

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名21歲長髮正妹在交友軟體上認識一名帥氣男模，西洋情人節當天，男模傳訊告訴她，他被黑道控制行動，得先匯1萬元對方才會放人，兩人才能去約會。正妹心一急，跑到超商買點數，看到員警到場關切時還不停的發抖，但員警告訴她，這是典型交友詐騙「百分之2萬是騙人」，及時阻詐。

▲女大生陷入愛情詐騙圈套。（圖／記者許宥孺翻攝）

仁武分局大社分駐所於14日晚間6點多接獲報案，一名長髮年輕女子在大社區三民路一家超商操作ATM，但提款時邊看手機邊操作，有可能被詐騙循指示提款。

警方到場找到該名21歲王姓女大生，她表示，日前透過交友軟體認識一名自稱20多歲的帥氣男模，因為被竹聯幫控制行動，對方傳訊息告訴她，必須先付1萬元保證金，對方才會放過他，他才能來找她一起過情人節約會，只不過，她到超商後對方原本是要她匯錢，後來又改口要買點數。

▲女大生邊說邊發抖。（圖／記者許宥孺翻攝）

王女邊說邊發抖，告訴員警：「這個人一直傳訊息」，員警確認王女還沒完成匯款，先鬆了一口氣，並安撫王女的情緒，叫她別害怕，並解釋這類要求被害人匯款救急的保證金，其實都是詐騙話術，正常交友是不需要匯款或支付保證金的。

王女這才驚覺自己踏入詐騙集團圈套，差點就被詐騙，所幸員警即時到場，保住自己的荷包。