違停女超狠！被開單嗆「我要一巴掌打過去」　下秒出手傷警

▲違停女被開單後出手打員警。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳、劉人豪／台北報導

台北一名婦人因為違規停車，遭到警方開單，沒想到婦人情緒失控，嗆警「我要一巴掌給你打過去」、「你當我的小孩子都可以了」，隨後真的出手打員警，造成員警臉部紅腫挫傷，婦人行為涉妨害公務罪嫌，警方偵訊後將她移送士林地檢署偵辦。

▲違停女突然爆氣嗆「我要一巴掌給你打過去」。（圖／記者邱中岳攝）

警方指出，南港分局舊莊派出所去年12月10日獲報，舊莊街有車輛違規停車，警方到場後發現一部轎車，違停在超商前行人穿越道上，員警見狀先行告知73歲周姓女駕駛違規，依規定掣單舉發時，周女突然爆氣嗆「我要一巴掌給你打過去」、「你當我的小孩子都可以了」，掌摑員警出氣，員警遭襲後，立即呼叫支援警力抵達並將周女依妨害公務現行犯予以逮捕送辦。

▲違停女被帶回偵辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

經調查，該處超商前不但劃設紅線，且違停車輛當時已占用行人穿越道，除影響行人通行外，也阻礙到轉彎車輛之視線死角，恐造成危險，員警於舉發過程中已清楚說明，婦人仍因一時情緒失控而施暴，造成員警臉部紅腫挫傷；婦人遭逮捕後深感悔意，但其暴行已涉妨害公務罪嫌，全案訊後移送士林地檢署偵辦。