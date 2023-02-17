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拱天宮媽祖是進香還刈火？　北港朝天宮董事長蔡咏鍀這樣說

記者蔡佩旻／雲林報導

苗栗縣白沙屯拱天宮進香團，縱跨中部苗、中、彰、雲四縣進香行程，上午在數萬香客夾道歡迎下，白沙屯媽祖媽祖鑾轎三進三退於中午12時09分進入北港朝天宮，近日網路傳出有人在爭執遶境、進香，朝天宮董事長蔡咏鍀說，遶境是神明在自己管轄區內巡視，進香會有重要目的就是「刈火」。

▲北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，他個人解讀是神明的相互交流，媽祖只有一個，一樣慈悲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，他個人解讀是神明的相互交流，媽祖只有一個，一樣慈悲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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蔡咏鍀指出，遶境應該是神明在自己的轄區境內巡視，例如北港朝天宮每年農曆3月19、20日在笨港遶境，或是白沙屯回到通霄鎮換大轎後在鎮內巡視；而進香除了會有目的地，還會有重要的祭祀用具「香擔」、「火缸」，以及重要儀式「刈火」。

白沙屯媽祖北港進香在媽祖鑾轎抵達北港前一天，廟方人員會將「香擔」請到朝天宮，再由朝天宮廟方人員親自為香擔中的火缸塗上一層保護層，接著是晚上重頭戲「刈火」。蔡咏鍀表示，刈火是從朝天宮萬年香火爐中取出香火置入火缸，不只白沙屯媽祖來朝天宮刈火，各地很多不同的神明也都會來朝天宮刈火

蔡咏鍀強調，刈火有人說可以增加靈氣、香火鼎盛，這是每個人的觀感，他個人解讀是神明的相互交流，媽祖只有一個，一樣慈悲，所以大家不要用這樣的輿論製造媽祖的困擾。

▲北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，他個人解讀是神明的相互交流，媽祖只有一個，一樣慈悲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲白沙屯媽祖北港進香在媽祖鑾轎抵達北港前一天，廟方人員會將「香擔」請到朝天宮，再由朝天宮廟方人員親自為香擔中的火缸塗上一層保護層，接著是晚上重頭戲「刈火」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 


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