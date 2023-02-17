單身闆娘讓香燈客驚豔！一夜沒睡當志工　不求姻緣只要爸爸健康

記者陳以昇、王亞志、翁子皓／雲林報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖遶境進香，12日起駕出發至今已進入第6天，今(17日)中午12時9分媽祖鑾轎三進三退進入北港朝天宮。目前，逾12萬名香燈腳聚集在北港朝天宮四周，有很多人自動自發當義工，來服務辛苦奔波的香燈腳，其中有名容貌秀麗的趙姓早餐店闆娘，在現場提供瓶裝水、面罩等，成為現場矚目的另一「嬌點」。

▲正妹早餐點闆娘在朝天宮附近發放礦泉水，成矚目「嬌點」。（圖／記者陳以昇攝、本人提供）

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苗栗縣白沙屯拱天宮進香團今年報名香燈腳有11.3萬人，沿途又陸續有人，目前北港鎮初估湧入超過12萬人，整個北港小鎮萬頭攢動，而今日中午也迎來活動高潮，媽祖鑾轎在12時9分以三進三退的方式進入北港朝天宮。許多人體諒到香燈腳一路走來的辛苦，紛紛到場當起義工，提供瓶裝水、飲料、食物等，慰勞香燈腳。

▲朝天宮附近擠滿香燈腳，場面熱鬧。（圖／記者蔡佩旻攝）

一名穿著白T，頭戴鴨舌帽，留著褐色長髮且身材火辣趙姓正妹，也在義工的棚子攤位前，發放面罩、瓶裝水、還提供蓮子銀耳湯、紅豆湯、綠豆湯、粉粿等點心，為香燈腳補足體力。

住在雲林北港的28歲趙女略帶害羞的表示，自己經營早餐店，原本在該早餐店當了1年的員工，後來原老闆娘不想做了，她就頂下店面，從員工變成老闆娘，經營至今也有1年的時間了。她說，她早上結束生意關門後，就趕來朝天宮，雖然因忙碌整夜未闔眼，讓她感到很疲累，但能親自參與如此盛況，讓她感到很興奮。

趙女表示，這是她第一次過來遶境活動當志工，她手指這次準備贈送的瓶裝水和防疫面罩；「隔壁自助餐店相約過來，被他們的行動力感召！加上這幾年爸爸身體不好，來這當志工，也默默向媽祖許願，希望他身體快快好！」

趙女坦言，經營早餐店讓她「壓力山大」，單身的她現在重心都放在工作和家人，表示「我沒有向媽祖求姻緣啦！只要爸爸身體好轉，早餐店生意興隆，就知足了！」語畢，她揮汗招呼絡繹不絕的香客。

趙女也大方提供她本人的生活照，只見拿下口罩的她，容貌更令人驚艷，她時而身穿旗袍、時而穿針織毛衣小露香肩，清秀又性感，令人為之傾倒。

▲趙女的生活照。（圖／本人提供）