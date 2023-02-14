千人齊聚採收！　2023國際台灣胡蘿蔔日3／4東勢盛大登場

▲VDS活力東勢今日召開「2023國際台灣胡蘿蔔日」活動宣傳記者會，雲林縣長、東勢鄉長、農業處長一同邀請鄉親3月4日參加體驗拔蘿蔔。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林在地企業「VDS活力東勢」攜手與雲林縣政府及東勢鄉公所，一同推廣擁有平民人蔘美名的「胡蘿蔔」，不僅大力推動地方特色農業並將永續SDGs議題，「食在地、減塑、溯源」等議題融入本次活動；今日(4)於東勢鄉舉辦「2023國際台灣胡蘿蔔日」產地記者會，3月4日邀請民眾踏入產地FUN鬆一整天。

雲林東勢胡蘿蔔，因品質好口感佳，深受全國消費者的喜愛；3月是胡蘿蔔的採收季節第三十九屆世界衛生大會提名建立「世界胡蘿蔔日」 強調胡蘿蔔給人健康帶來的影響。每個國家都有不同的慶祝方式，而全台產量最高的為雲林東勢鄉，在此VDS將每年3月的第1個禮拜六訂為國際台灣胡蘿蔔日響應世界胡蘿蔔日。

▲VDS活力東勢今日召開「2023國際台灣胡蘿蔔日」活動宣傳記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

VDS活力東勢總經理王文星指出，今年擴大舉辦再次邀集全台民眾走進胡蘿蔔田一起來拔五彩繽紛的平民人蔘，活動從拔彩色胡蘿蔔、品嚐在地食材、農產趣味闖關、手作課程、地方職人市集以及溯源饗宴，舞台節目從YOYO家族帶動唱、脆樂團、藝人趙傳及雲林縣內展演團隊，打造「2023國際台灣胡蘿蔔日」，從各種體驗活動，與在地產業接觸走入胡蘿蔔田，感受來自大地的寶藏。

雲林縣長張麗善表示，國際胡蘿蔔日在3月4日正式登場，東勢鄉產地面積約184公頃為全台產值最高。「VDS活力東勢」產品均符合國際標準受到各知名企業青睞並打開國際市場，他們為在地農民創造一線生機、也將農產品透過6級產業化行銷到世界各地，這是企業本身的努力。張麗善說，邀請全國各地鄉親3月4日來到「雲林縣東勢鄉昌南村馬公厝大排及昌南路交會口」胡蘿蔔田體驗採胡蘿蔔的樂趣，同時胡蘿有很多產品介紹給大家。

▲「2023國際台灣胡蘿蔔日」活動於3月4日登場，屆時將有上千民眾一同參與下田採收五彩胡蘿蔔盛況。（圖／記者蔡佩旻攝）

「VDS活力東勢」以安心食材與嚴格管控的品質走向國際將胡蘿蔔賣到日本，以現代科學技術取代傳統農耕，讓胡蘿蔔少了農藥多了安心，提升農產品價值，從種植到採收對土地的保護，供應國人安心食材，讓消費者吃得安心；並持續與地方合作打造雲林東勢農產品牌， 使在地產業節慶活動成為全台指標，同時產銷媒合建立推廣橋樑，讓品牌與消費者零距離；歡迎全台民眾前來品嚐特色美食，參與在地農特產慶典「國際台灣胡蘿蔔日」。