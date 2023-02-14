快訊／星雲舍利子被指從淘寶盜照　佛光山「保證真的」3項回應曝

▲星雲大師荼毘（燒化）圓滿厚的舍利子照片。（圖／佛光山提供）

記者吳奕靖／高雄報導

佛光山開山祖師星雲大師荼毘（燒化）圓滿，送回佛光山萬壽園安葬，佛光山證實大師有舍利子並且公開照片，不過沒想到有人在臉書質疑舍利子是淘寶貨，對此佛光山透過人間社回應：「有關網傳星雲大師舍利子，為大陸淘寶的礦石，本社保證此張照片的真實性，無誤。目前，原檔都保留著」。

有人在臉書質疑星雲大師的舍利子照片是盜圖，妙成法師在佛光山群組正式回應「有關網傳星雲大師舍利子，為大陸淘寶的礦石，人間社保證此張照片的真實性，無誤。目前，原檔都保留著。

[廣告]請繼續往下閱讀...

佛光山也指出，網路所傳之淘寶貨，是哪一家大陸公司所出品版，及真實的網路連結，應該是去向大陸公司詢問求證。另外若查不到大陸淘寶源頭，應去找該《只是堵藍》臉書的臉主求證，他所公布之照片來源為何？且「只是堵藍」的一向言論立場為何？背景為何？所以，多方求證後，自然理出脈絡，非常感謝。

以下是佛光山聲明原文：

各位媒體先進

吉祥

有關網傳星雲大師舍利子，為大陸淘寶的礦石，有以下建議給媒體朋友：

1. 本社保證此張照片的真實性，無誤。目前，原檔都保留著。

2. 記者朋友應反過來求證，網路所傳之淘寶貨，是哪一家大陸公司所出品版，及真實的網路連結，去詢問求證。

3. 若查不到大陸淘寶源頭，應去找該「只是堵藍」臉書的臉主求證，他所公布之照片來源為何？且「只是堵藍」的一向言論立場為何？背景為何？

多方求證後，自然理出脈絡，非常感謝。

謝謝

人間社敬啟