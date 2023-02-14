反萊豬醫師遭告發造謠　怒控陳時中個人求償「不讓納稅人出錢」

記者黃哲民／台北報導

精神科醫師蘇偉碩2020年在萊豬議題正熱時，公開表示「萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍」，被衛生福利部告發涉犯《食品安全衛生管理法》散布謠言罪嫌，蘇獲不起訴後，告時任衛福部長陳時中與衛福部食品藥物署長吳秀梅連帶求償100萬元，台北地院今開庭，陳、吳2人的委任律師主張依職務告發並無故意或過失侵權，法官諭知今年4月12日再開庭並預定辯論終結。

▲「反萊豬醫師」蘇偉碩告衛生福利部前部長陳時中與食藥署長吳秀梅、連帶求償100萬元，強調對個人起訴就是不想用納稅人的錢幫忙賠償。（圖／記者黃哲民攝）

開完庭準備搭高鐵回高雄為病人看診的蘇偉碩，庭外受訪表示，被告委任律師大概會主張當年的告發行為，是衛福部所做的機關行為、應告衛福部求償，「但我覺得過去以來，這些機關首長或部分公務人員，都躲在機關背後，不法行為若侵害人民權利、被告輸了，也不過是拿納稅人的錢去賠償，這樣子他們就會繼續有不法行為」。

蘇偉碩強調，本案特別對陳時中、吳秀梅個人起訴，要他們2個連帶賠償100萬元，而不是讓衛福部跟食藥署替他們出錢，「如果我告贏的話」。蘇偉碩揶揄說，非常驚訝對方需要他提出網路上的對方受訪錄影光碟，才能確定自己有沒有說過那些話，不過他已另告陳、吳涉嫌誣告，現在蒐集的這些資料，未來也可提供檢察官進一步偵查。

▲衛生福利部前陳時中(中)。（圖／記者呂佳賢攝）

本案源於2020年間，社會大眾熱議政府將進口含有俗稱「瘦肉精」的萊克多巴胺美國豬肉，長期反對萊豬、曾任高雄榮民總醫院台南分院精神科主治醫師的蘇偉碩，多次公開發表萊克多巴胺對人體有害的言論，因此被稱為「反萊豬醫師」，但同年12月間，蘇偉碩指稱「萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍」，引發軒然大波。

蘇偉碩後來改口他引用的論文原始數據有誤，澄清萊克多巴胺實際毒性僅有搖頭丸的1/4，但衛福部同月向檢警告發蘇偉碩意圖散播有關食品安全的不實訊息或謠言，涉犯《食安法》散布謠言罪嫌，該案由蘇偉碩住處轄區的高雄地檢署偵辦，認為他雖不夠嚴謹但非全然惡意，去年(2022年)6月將他不起訴。

▲衛生福利部食藥署長吳秀梅。（圖／記者嚴云岑攝）

蘇偉碩自認清白，去年7月4日到台北地檢署控告陳時中、吳秀梅涉犯誣告罪嫌，同時對2人提起本件連帶求償案。北院民事庭今開庭審理，陳、吳2人委任律師代打，蘇偉碩沒委任律師，搭高鐵從高雄北上隻身出庭，他說陳、吳2人除以衛福部之名告發他，2人對媒體受訪內容也侵害他名譽，包括陳時中說「若認錯可考慮不提告」、吳秀梅說「食藥署一再發新聞稿澄清，一直有告訴他(指蘇偉碩)那是錯的(指數據)」。

陳、吳2人委任律師主張，衛福部基於職務告發蘇偉碩，不是陳、吳2人個人行為，律師並指蘇沒舉證陳、吳2人有針對告發蘇偉碩一事受訪，就算真有受訪，也沒有故意或過失侵權意圖，蘇偉碩表示網路上還找得到這些受訪影片，可燒錄光碟提供，法官諭知今年4月12日再開庭，若無其他調查事項，將當庭辯論終結。