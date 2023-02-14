知名系統櫃騙工程款25人受害　負責人「工地打零工」曝詐財原因

記者張君豪／台北報導

在臉書修繕裝潢業本來小有名氣的「星展系統櫥櫃」，從去年3月起陸續接受客戶委託居家櫥櫃裝潢案，但負責人陳星麟（28歲）收客戶訂金後，多以「師傅最近比較忙」、「建材叫貨延遲」話術延宕施工，到後來甚至失聯封鎖客戶，導致不少剛買新居或者要裝潢自宅的民眾被騙赴頭期工程款，根據刑事局165反詐騙專線統計，最少有25名被害人被騙、總財損金額達133萬元新台幣。

▲刑事局14日宣布破獲星展系統櫥櫃負責人陳男涉嫌詐騙民眾裝潢訂金。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

由於被害人紛紛報案，加上陳姓負責人從去年10月後就失聯，陳男為規避警方追查，不但關閉臉書帳號、也換手機門號，導致警方受理報案後案情一度陷入膠著，刑事局專精網路犯罪偵查的偵九大隊支援，鎖定陳男後來浪跡台南建案工地打零工維生，專案小組成員今年1月31日在台南市逮捕陳男。

警方調查，陳男家族從事櫥櫃裝潢業多年，陳從國中就跟長輩跑建案現場參加裝潢工程，熟稔裝潢施工簽約流程，他創立「三星系統櫥櫃生活館」、印製名片藉此博取要裝潢新屋的業主信賴，但警方發現他名片上的公司地址居然是台中市大里區一處民宅，根本沒有店面，被害人簽約後依約給付2-10萬元不等訂金，陳男事後以各種理由延宕施工，等同民眾花大錢裝潢，卻僅換來一張簽約廢紙。

警方1月底逮捕陳男，他辯稱，近年因沉溺網路運動博弈，簽賭輸了不少錢也被黑幫逼債，想籌錢還債，才以假公司提供裝潢系統櫃服務方式，詐騙屋主簽約訂金，所得133萬都拿來還賭債，花用殆盡。警訊後依依觸犯詐欺罪嫌移送新竹地檢署複訊，由於陳男坦承犯罪且允諾願意工作還債，加上身無分文，檢察官訊後責令限制住居後無保請回。

刑事局呼籲，民眾透過網路找尋裝潢公司，審視裝潢業者過往施作案例及事前溝通相當重要，合約也要仔細檢視，之後再依進度驗收、付款，才能避免遭詐，倘有疑義，可直接撥打「165」反詐騙專線諮詢求證。

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