唱享甜蜜時光　「70閃耀鄧麗君」音樂會225虎尾登場

▲今年逢鄧麗君70冥誕，為紀念鄧麗君，縣府舉辦系列活動，持續傳承紀念用甜美溫暖歌聲征服無數歌迷的鄧麗君，2月25日更邀請許多歌手為活動獻聲。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為紀念追憶鄧麗君，2023年以70閃耀結合故居策劃70紀念暨關懷孩童音樂會，將於2月25日14時至20時，在虎尾央廣戶外廣場辦理「70閃耀鄧麗君-甜蜜蜜市集音樂會」，今（14）日副縣長謝淑亞、文觀處長陳璧君於預告記者會中，除紀念追憶外，期以透過活動吸引全國歌迷來訪雲林。

副縣長謝淑亞表示，今年逢鄧麗君70冥誕，縣府舉辦系列活動持續傳承紀念，用甜美溫暖歌聲征服無數歌迷的鄧麗君，2月25日更邀請許多歌手為活動獻聲，由SONAR 聲吶人聲樂團、葉柔、林家安、林芝誼、樂耕農輪番演出，希望民眾聽得過癮、吃得盡興、買得開心，歡迎相揪親朋好友一起來逛市集，聽音樂。

文觀處處長陳璧君表示，「鄧麗君70閃耀-甜蜜蜜市集音樂會」，希望藉由音樂來傳唱鄧麗君名曲，喚起歌迷對她的思念，透過宣傳，讓國人了解雲林美好，並達到拓展多元行銷通路，協助推廣雲林在地物產。

2月25日當天活動邀請在地社區、小農、文創業者一起參與，象徵雲林群策群力，開創專屬雲林的特色市集，讓遊客在懷舊的虎尾場域除了體驗雲林豐富的物產與文化底蘊，並可享受音樂饗宴；活動當天只要您的名字有「麗」或「君」並穿著粉紅色上衣者，即可獲得限量甜蜜小禮1份，現場將匯集多家優質品牌共襄盛舉，一起展現雲林人文歷史的溫情。