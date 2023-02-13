PTT驚爆女網友北捷遭隨機割胸　警查出真相急喊「凶手是它」

記者張君豪／台北報導

近日網路社群PTT有女子稱於12日晚間搭北市捷運行經東門站時，遭一名中年男子觸碰到手及胸口處，因剛好一手環抱胸口，下車時發現手指上多了一道割痕，擔心對方是故意傷人，貼文也引起網友關注與恐慌，對此捷運警察隊火速調閱相關監視影像，並本發現異常狀況，研判該通勤男子僅是下車行走揮舞手臂，「手指甲不慎刮到女方手指」造成傷勢，警方緊急澄清避免造成民眾恐慌。

▲網傳女子搭捷運遭歹徒隨機割胸，捷警隊緊急公布女方傷勢照片澄清並非事實。（圖／記者張君豪翻攝）

捷警隊指出，近來適逢台北燈會期間，人潮湧至捷運站觀賞花燈，警方特別增加警力並提高警覺，以確保觀賞燈會遊客安全。捷警隊呼籲，如在捷運系統內遇有異常狀或不法情事，可立即按壓車廂緊急按鈕或就近告知站務人員，或撥打110報案電話，警方接獲報案會立即趕赴現場，切勿與對方產生衝突，以免危及自身安全。

北捷公司也特別回應闢謠：關於旅客12晚間反映當日約20:30搭乘列車至東門站下車時，疑與其他旅客碰觸，造成右手指輕微受傷，本公司接獲旅客反映後除立即協助旅客傷口簡易處理，並調閱保留相關錄影畫面，配合警察單位後續調查。

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