春節將至！草屯土地銀行、集集農會防搶演練　優勢警力迅速圍捕

▲草屯「警匪對決」上演防搶演練。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

春節將至、金融機構現金交易量大，可能成為不法分子覬覦目標；草屯警分局為有效因應突發治安狀況發生，日前與土地銀行合作實施防搶演練，模擬搶匪持手槍搶劫並遭優勢警力逮捕，同時另一名共犯也於草屯鎮中正路上遭攔截圍捕，全程逼真。

草屯警分局演練警員23日於土地銀行實際演練，2名飾演歹徒的警員持模擬槍衝入銀行，一時槍聲大作，讓現場民眾大吃一驚；行員立即透過按壓隱藏的報警系統通報轄區警方攔截圍捕，員警快速到達，致搶匪得手後無法順利逃離現場，即遭優勢警力攔阻、緝捕歸案；此次也特別模擬歹徒共犯逃逸後，由分局通報警力實施攔截圍捕，警車迅速出動將逃逸歹徒於草屯中正路上攔截，並控制車輛帶往草屯分局偵辦。

草屯分局表示，由於年節將近，金融機構等財物匯集處現金流量倍增，將規劃警力做好安全防護工作，如民眾有舉家外出及大量現金安全維護的需求，均可向該分局申請護鈔等相關服務，讓民眾安心過好年。

▲▼集集分局與農會合作進行防搶演練。（圖／記者高堂堯翻攝）

集集分局同日也結合集集鎮農會實施金融機構防搶演練及攔截圍捕，由2名「搶匪」頭戴面罩並分別持短搶行搶，警方迅速到場逮捕歹徒，演練過程震撼、逼真，在場民眾還誤以為真的遇到銀行搶案；警方也持續對所轄各金融機構實施防範犯罪檢測評估、提供安全諮詢及建議，藉以強化各金融機構防範犯罪硬體設備及自我防衛能力。

另鑑於臨櫃提款、匯款等遭詐騙案件層出不窮，集集分局表示，已通報轄內各金融機構若發現欲提領或轉帳大筆款項之民眾，應主動向前關懷並通報轄區派出所員警到場協處；民眾如有提領大筆現金可申請警方護鈔，同時也請提領大額款項之民眾，主動協助通報警方實施護鈔，使不法份子無機可乘。