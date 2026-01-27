囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

記者許宥孺／高雄報導

真的是目無法紀！高雄市前鎮區27日凌晨發生一起交通違規事件，一名機車騎士在路口遇紅燈不僅未停，甚至無視正在巡邏的警車直接闖越，離譜的是，騎士在警方企圖攔查時，竟2度闖紅燈逃逸。警方事後依據蒐證影像逕行舉發，該名騎士最高將面臨最高4萬800元的罰鍰，代價慘痛。

▲高雄騎士當警車面前闖紅燈。（圖／記者許宥孺翻攝）



事發在27日凌晨12點，前鎮分局復興路派出所員警執行巡邏勤務，行經中華五路、復興三路口時，目擊一部機車沿中華五路北往南行駛。當時號誌已轉為紅燈，該名騎士竟意圖衝路口闖越，見警車經過後，先是緊急煞停在待轉區，待警車通過後又急催油門闖紅燈，員警見狀立即掉頭，未鳴笛並尾隨在後準備伺機攔查。

▲警車立即掉頭跟在騎士後頭準備攔查。（圖／記者許宥孺翻攝）



沒想到，該名騎士發現警車在後方後，疑似為躲避取締，又在中華五路770巷口加速闖越紅燈甩掉警車。員警考量當時路況與往來人車安全，為避免高速追逐引發更大交通意外，決定改以蒐證，並逕行製單舉發方式處理。

警方指出，該騎士的行為已嚴重違反《道路交通管理處罰條例》。針對闖紅燈行為，依第53條第1項，最高可處5400元罰鍰（兩次1萬800元）；嚴重的是，拒絕停車接受稽查而逃逸的行為，依同條例第60條第1項，可處1萬元以上3萬元以下罰鍰，並吊扣駕照6個月。