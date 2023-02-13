國1彰化車禍1死3傷！媽開車自撞乘客噴飛　5歲男童送醫不治

▲國道1號彰化路段自撞事故，強大撞擊力讓2人當場噴飛車外。（圖／翻攝記者爆料網）

記者唐詠絮、游瓊華、柯沛辰／彰化報導

國道1號南下204.8公里處彰化路段13日傍晚6點多發生重大車禍，一輛小客車疑似自撞護欄，導致車上2人拋飛車外，其中5歲辛姓男童當場無呼吸心跳，送醫搶救後傷重不治，其餘42歲、38歲女性及2歲女童等3人則在醫院治療中。

轄區消防局晚間6點03分接獲民眾報案，稱秀水鄉國道1號南下204公里發生車禍，造成車流回堵，因此立刻派救護車前往馳援。

救護人員到場時，發現一輛自小客車疑似自撞護欄，現場有2大2小傷者，但其中一名5歲辛姓男童已無呼吸心跳，因此立即實施CPR，並將人送往衛福部彰化醫院，無奈男童經搶救仍傷重不治。

至於另外3名傷者意識清醒，也送往衛福部彰化醫院救治，其中42歲辛姓媽媽左骨盆骨折、38歲張姓友人下巴撕裂傷、2歲辛姓小女兒臉部撕裂傷，目前仍在院治療中。

當時有其他駕駛路過拍下現場狀況，照片中可見車輛嚴重受損，滿地皆是碎片，還有一名女性與男童倒臥在國道上。至於詳細肇事原因，尚待警消進一步釐清。

▼吊車到場處理事故車輛。（圖／記者唐詠絮攝）

▼後座可以明顯看到有兒童推車。（圖／記者唐詠絮攝）