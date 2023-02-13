　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳建仁雲林慰勉中華隊　張麗善積極爭取12億新建田徑場

▲張麗善希望中央給予雲林縣補助興建田徑場，讓雲林縣有良好的體育場地來培養體育人材。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善說，為減輕縣府財政負擔，今天利用行政院長陳建仁、教育部長潘文忠到雲林慰勉集訓中世界棒球經典賽台灣代表隊的機會，爭取中央專款補助。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

原本預計在2021年辦理的「世界棒球經典賽」因新冠肺炎疫情，延至今年03月08日至21日舉辦，雲林斗六棒球場獲選為官辦熱身賽及中華代表隊的集訓場地，今（13）日行政院長陳建仁特地前往球場慰勉，雲林縣長張麗善亦向院長分享，雲林縣將規劃興建國際級的多功能運動場，並請院長給予經費補助。

雲林縣長張麗善表示，2022年爭取到114年全國運動會主辦權，將斥資12億在虎尾興建新的田徑場當主場館，目前已規劃設計完成，預計今年年底完環評，初估興建工期約1年半，在全國運動會舉辦前完工。張麗善說，為減輕縣府財政負擔，今天利用行政院長陳建仁、教育部長潘文忠到雲林慰勉集訓中世界棒球經典賽台灣代表隊的機會，爭取中央專款補助。

張麗善強調，雲林總稅收對中央的貢獻應是排在各縣市第10名，每年上繳中央達700多億，新建田徑場總經費需12億元，希望中央給予雲林縣補助興建田徑場，讓雲林縣有良好的體育場地來培養體育人材。

▲張麗善希望中央給予雲林縣補助興建田徑場，讓雲林縣有良好的體育場地來培養體育人材。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張麗善向教育部長潘文忠說明雲林縣運動場館需求，並希望中央給予補助。（圖／記者蔡佩旻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►陳建仁南下雲林斗六棒球場　贈20萬加菜金慰勉經典賽代表隊

►西螺福興宮彩券行再賣出6000萬威力彩　得獎者是拜拜香客

►快訊／雲林暗夜惡火！　77歲婦人臥床身亡

►快訊／中油汰換天然氣管線工程意外！烈焰狂竄3樓高　現場搶修中

 

ET快訊
日本街頭出現「手搖飲南霸天」　驚人1改變全場笑歪
快訊／台中外役監脫逃　陳屍住家！
北監7收容人藏8支智慧型手機！　獄方擴大追查
醫師遭爆「值班室當砲房」拍性愛片！　院方回應了
「不嫁我兒還能嫁誰？」8年感情死於60萬聘金　27歲女：錢讓
日本情侶錢花光求助　大讚「台灣警察真的很棒」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨酸：林明溱扼殺青年發展　喊栽培年輕人「邏輯錯亂」

陳建仁雲林慰勉中華隊　張麗善積極爭取12億新建田徑場

高市搜救犬出勤遭卡？　高市政府澄清：預計今年6月才會通過認證

大陸、國民黨轟蔡政府阻撓星雲弔唁團　過去8天吵什麼一次看

夏立言會見上海市委書記陳吉寧！強調「台灣軟實力」談加強兩岸合作

快訊／政院周四拍板房貸補貼　立院法制局示警：法源依據不明確

游顥文宣遭盜改「拒投林明溱」已提告　藍批綠烏賊部隊輔選

內湖交通怎麼解？游淑慧直言：等捷運完工最慢　提短中長期3解方

幕後／成助攻郭、侯2024「關鍵」？　王金平恐無心再當「喬王」

林右昌拋積金助購屋第一桶金　邱顯智：幫建商賣掉手上房子？

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

高雄餐廳首下「抖音禁令」 被刷一星負評老闆喊告！

土耳其災區現場二次坍塌　搜救隊「遭瓦礫活埋」！

阿公雙手錄影女團跳舞　林進眼尖喊：沒按開始

王思佳老公「走路就被嫌吵」決定搬家　丫頭也怕成惡鄰居：住獨棟是對的！

信徒跌倒！媽祖停下守護　暖心「等救護車到」才離開

民進黨酸：林明溱扼殺青年發展　喊栽培年輕人「邏輯錯亂」

陳建仁雲林慰勉中華隊　張麗善積極爭取12億新建田徑場

高市搜救犬出勤遭卡？　高市政府澄清：預計今年6月才會通過認證

大陸、國民黨轟蔡政府阻撓星雲弔唁團　過去8天吵什麼一次看

夏立言會見上海市委書記陳吉寧！強調「台灣軟實力」談加強兩岸合作

快訊／政院周四拍板房貸補貼　立院法制局示警：法源依據不明確

游顥文宣遭盜改「拒投林明溱」已提告　藍批綠烏賊部隊輔選

內湖交通怎麼解？游淑慧直言：等捷運完工最慢　提短中長期3解方

幕後／成助攻郭、侯2024「關鍵」？　王金平恐無心再當「喬王」

林右昌拋積金助購屋第一桶金　邱顯智：幫建商賣掉手上房子？

客人見「貓全家福」好奇攀談！聽到十口灶驚呆　老公宣言讓她冒汗

【廣編】幸福企業大舉徵才！麗寶集團旗下飯店、建設、樂園、生醫徵才近千人

1700旅客滯金門！4加班機有望疏運736人　最快今晚6時55分起飛

畢旅「30女高中生洗澡」遭男同學偷拍！　露天浴池成犯罪天堂

運用科技搜救山域事故訓練　南消二大隊提升迷蹤搜索效能

17歲啦啦隊少女慘摔9m懸崖身亡　家屬淚曝：當晚她準備要領獎

曾仁和暫停訓練　中華隊回報最新傷勢情況

10年3度酒駕！無業男欠繳8.5萬罰單　剛上工急辦分期執行署准了

小賴錄影動怒「沒辦法容忍」！　黃偉晉被圍剿無奈：我跟自己道歉

學生租屋族便宜買！節能補助助攻開學　外宿家電限時4折起

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

政治熱門新聞

連4升息！房貸族受不了　政院16日預計拍板房貸補貼「每月直接入帳」

徐巧芯爆唐鳳2黑料！資安院緊急回應

搶眼！田慎節爆乳+開高衩裝議會首亮相

任務完成！台灣隊130人5犬搭機回家

郭台銘選總統成真機率高　他爆王金平幫喬2件事：組「郭柯配」

國民黨碩士又少一人！林于玲學位遭撤銷

鄭文燦前下屬嗆靈堂燈會「責任不在前朝」　桃園市府反擊

政院周四拍板房貸補貼　法制局：法源依據不明確

林右昌拋「青年購屋積金」　雙箭助青年買房

姜太公預言「朱立倫想選總統」搭擋是她　郭台銘口含龍珠但掉水裡

被點名轉任不分區怒了！　費鴻泰：想害我初選時落選

陳建仁16日拍板住宅政策　「讓民眾租得起、住得起、買得起」

陸官員想來台弔唁星雲　林俊憲揭背景：不覺得怪怪的？

鍾沛君提「當選大安區立委四大保證」　遭網轟：反感！誰教妳的？

更多熱門

相關新聞

陳建仁南下斗六　贈20萬加菜金慰勉經典賽代表隊

陳建仁南下斗六　贈20萬加菜金慰勉經典賽代表隊

行政院長陳建仁今（13）日南下雲林在教育部長潘文忠、雲林縣長張麗善等陪同下前往斗六市棒球場慰勉「棒球經典賽代表隊」並致贈20萬加菜金由隊長王威晨代表受贈，中華隊也準備全隊簽名球送給陳建仁，總教練林岳平回贈中華隊夾克。

「你們是台灣之光」陳建仁探班中華隊發加菜金

「你們是台灣之光」陳建仁探班中華隊發加菜金

蔡政府阻撓弔唁團？　陳建仁：中共官員沒尊重以往機制申請

蔡政府阻撓弔唁團？　陳建仁：中共官員沒尊重以往機制申請

陳建仁16日拍板住宅政策　「讓民眾租得起、住得起、買得起」

陳建仁16日拍板住宅政策　「讓民眾租得起、住得起、買得起」

快訊／雲林暗夜惡火　1婦臥床身亡

快訊／雲林暗夜惡火　1婦臥床身亡

關鍵字：

多功能運動場田徑場陳建仁潘文忠雲林張麗善爭取經費

讀者迴響

熱門新聞

即／國6小車故障停槽化線！女駕駛下車被撞死

林志穎首公開現身！「術後樣貌長這樣」網嚇壞

老公床戰親媽！女星揭瘡疤：當下我也在

1單品日本很流行　台灣人卻不愛？網：難駕馭

赴土耳其救災！墨國搜救犬不幸殉職

林亭翰牽手狼人殺女神爆劈腿！前任控訴「正宮變備胎」

朝全面解封！醫：免費時代要結束了

一家4口逛夜市花1630元　網揪1元凶：冤枉錢

華府警告　穿「1外套」恐成搶劫目標

30醫護病患跪求！白沙屯媽祖停駕童綜合

辦婚宴3千村民0人捧場　新郎超心寒

擔心「台灣有事」　日商JERA傳撤出海鼎風電

國6追撞「婦趴地亡」　夫癱軟跪屍旁

繳清房貸是否該塗銷抵押權？　專家：不塗銷好處更多

兩款新色登場！iPhone 15系列新色曝光　將有6款顏色可選

更多

最夯影音

更多
女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍

女停機械車位突下降！他「騎機車」按一下釀禍
正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

正妹騎公路車回家忘報備　媽聽高雄→雲林：妳有病？

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

台灣搜救隊被「客氣趕走」　土國翻譯教授難過反被安慰

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

白沙屯媽突轉彎衝入民宅！　進窄門360度迴轉網喊感動

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

女孩騎鴕鳥牌車車上課　手勢控制方向師生驚嘆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面