陳建仁雲林慰勉中華隊　張麗善積極爭取12億新建田徑場

▲雲林縣長張麗善說，為減輕縣府財政負擔，今天利用行政院長陳建仁、教育部長潘文忠到雲林慰勉集訓中世界棒球經典賽台灣代表隊的機會，爭取中央專款補助。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

原本預計在2021年辦理的「世界棒球經典賽」因新冠肺炎疫情，延至今年03月08日至21日舉辦，雲林斗六棒球場獲選為官辦熱身賽及中華代表隊的集訓場地，今（13）日行政院長陳建仁特地前往球場慰勉，雲林縣長張麗善亦向院長分享，雲林縣將規劃興建國際級的多功能運動場，並請院長給予經費補助。

雲林縣長張麗善表示，2022年爭取到114年全國運動會主辦權，將斥資12億在虎尾興建新的田徑場當主場館，目前已規劃設計完成，預計今年年底完環評，初估興建工期約1年半，在全國運動會舉辦前完工。張麗善說，為減輕縣府財政負擔，今天利用行政院長陳建仁、教育部長潘文忠到雲林慰勉集訓中世界棒球經典賽台灣代表隊的機會，爭取中央專款補助。

張麗善強調，雲林總稅收對中央的貢獻應是排在各縣市第10名，每年上繳中央達700多億，新建田徑場總經費需12億元，希望中央給予雲林縣補助興建田徑場，讓雲林縣有良好的體育場地來培養體育人材。

▲張麗善向教育部長潘文忠說明雲林縣運動場館需求，並希望中央給予補助。（圖／記者蔡佩旻攝）