景山大貨車國6再奪1命！醫曝慈母致命關鍵：上半身被撞爛慘死

▲開國道車拋錨一家三口下車察看，母遭撞死「多處嚴重骨折、血胸」搶救不治。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

國道6號舊正路段今天發生一起死亡車禍，上午9時許，63歲王女駕駛1輛自小客車疑故障停在槽化線上，王女與先生、女兒下車查看狀況，準備返回車上時，卻遭後方大貨車撞上，上半身幾乎被撞爛，送醫搶救宣告不治。醫師表示，王女傷勢嚴重，致命傷在胸部，不僅多根肋骨被撞得碎裂、還嚴重錯位幾乎加上氣胸，經過搶救仍回天乏術。

▲亞大醫院急診醫學科鍾侑庭主任表示，王女傷勢嚴重，到院前已無呼吸心跳。（圖／民眾提供，下同）



亞大醫院急診醫學科主任鍾侑庭指出，患者到院前心臟驟停、無呼吸心跳且瞳孔放大、傷勢嚴重，致命傷在胸部多處，包括多根肋骨出現節斷性骨折、嚴重錯位的「連枷胸」以及氣胸，經過搶救仍回天乏術。

▲國道6號東向1.8公里今(13)日早上9時許發生事故，駕駛王女遭撞飛，胸部骨折、血胸，送醫不治。



根據警方調查，車子在舊正交流道附近故障，王女將車輛停在槽化線與丈夫下車查看，駕駛聯結車的37歲陳男卻疑似偏離車道，先撞上車輛後再撞上正要上車的王女，整輛聯結車再往左側高速翻覆。警方表示，陳男供稱看到時已經來不及，才會操縱過度往左打死，至於陳男是否有跨越槽化線、超時駕駛等都是警方調查方向。

據悉，王女一家是南投市人，今日上午由王女開車載著丈夫、女兒，由國3南投交流道北上接國6往東，準備到埔里探訪朋友，開上國道僅僅10多分鐘就發生意外。王女倒臥在馬路上一動不動，父女一人跪在地上、一人站在圍欄旁，難以接受突如其來的噩耗。

《ETtoday新聞雲》記者經查證後，確認肇事大貨車的車牌登記地址，與景山交通集團旗下的一中交通股份有限公司一樣，細數「景山」過去的黑歷史，曾在2018年讓司機超時工作22小時，結果在國道打瞌睡時撞死2名員警和貨車司機。

去年8月勞團針對景山超時工作、排班違法等，召開記者會要求交通部勒令其部分停業或撤銷執照，沒想到幾天後又有另名化學槽車駕駛不慎撞上貨車司機，導致司機一度命危得裝葉克膜搶救，但景山案發神隱多天後，當地主管才帶著肇事司機與慰問金前往慰問家屬，引發一片罵聲。

今天再度發生大貨車撞死轎車女駕駛的死亡車禍，記者進一步去電詢問景山公司是否知悉今天的車禍意外、公司如何處置，公司以「主管皆外出」不願回應，另再撥打一中交通公司，電話號碼竟是空號。