濃霧害停飛！1500名旅客塞爆金門機場　現場有如難民營畫面曝

記者林名揚、翁子皓／金門報導

金門機場今（13）日上午受濃霧影響，能見度只有100公尺，遠低於正常起降的800公尺標準，導致上午航班都被取消，目前大約有1500千名旅客滯留機場，把機場擠得水泄不通，旅客上不了飛機，只能找位置坐下滑手機、吃東西，打發時間，現場彷彿成了難民營。

▲濃霧深鎖金門，1500名旅客塞爆金門機場。（圖／記者林名揚翻攝）

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金門機場今日上午因受濃霧影響，導致上午航班停飛，目前初估有1500名旅客被迫滯留機場，由於上周末六（11日）、日（12日）剛好舉辦第16屆金門馬拉松，讓不少馬拉松選手無法順利搭機回台灣。

現場畫面可見，金門機場一眼望去人山人海，這些人都是因飛機停航，無法順利回去的旅客，人人拖著大包、小包的行李，只見有人坐在椅子上、有人只能坐地上，有人滑著手機，有人買食物吃，有人聚在一起聊天，有人閉著眼睛睡覺，但無不希望霧早點散去，盡快搭機回家。有民眾無奈表示，已經很久沒在機場看到那麼多人了，這場大霧影響了很多人的計畫與安排。

金門航空站主任表示，預計傍晚左右鋒面將至，濃霧才有完全散去的可能，屆時將協調各航空公司加派加班機，努力將旅客疏運回台。金門縣長陳福海聽聞消息後，上午也特別前往機場關切，瞭解後續加班機事宜，稍早，他在機場親自宣布，今日傍晚將加開1班加班機，而明（14）日將加開3班加班機。