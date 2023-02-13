1700旅客滯金門！4加班機有望疏運736人　最快今晚6時55分起飛

記者林名揚、翁子皓／金門報導

金門機場今（13）日上午受濃霧影響，能見度只有100公尺，導致16班次航班被取消，滯留於機場的旅客約有1700人。對此，金門航空站稍早指出，預計傍晚左右鋒面將至，濃霧有完全散去的可能，目前已爭取到1班加班機，有望在今日18時55起飛，而明（14）日也有3班加班機，協助疏運。

▲金門航空站表示，已爭取到今日1班，明日3班的加班機協助疏運 。（圖／記者林名揚翻攝）

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金門機場受濃霧影響，導致16班航班都被取消，稍早統計約有1500人滯留機場，但據最新統計，滯留機場人數攀升至1700人。金門縣長陳福海也特別前往機場關切，瞭解後續加班機事宜。

金門航空站主任洪念慈指出，預估傍晚左右會有鋒面，濃霧有散去的可能，目前已爭取到一班飛往台北的加班機，如天候狀況允許，會在今日18時55起飛，而明日也有分別飛往台北、台中、高雄的3班加班機。據了解，每班加班機大約可以疏運184人，4班加班機共可疏運736人。

洪念慈表示，明天天氣預估會比較穩定，航空站也會積極關注旅客滯留的情形，並與航空公司討論疏運措施，明日3班加班機起飛後，會再統計滯留的旅客數量，來判斷是否有需要再開加班機。