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快訊／政院周四拍板房貸補貼　立院法制局示警：法源依據不明確

▲房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院會預計本周四拍板房貸補貼方案，引發各界關注。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

內政部規劃推出房貸補貼方案，補貼名下僅1戶自用住宅者，將待本周四行政院會拍板。不過，立法院法制局13日提出最新報告指，該政策立意良善但法源依據尚欠明確，且內政部是否將逐一清查總房貸戶數？民眾如何知道個案准駁理由？建議主管機關應該通盤考量民眾救濟管道，兼顧訴願及訴訟權。

根據內政部初步規劃，此次房貸補貼方案對象為名下僅1戶自用住宅者，並設排富條款，採每月定額，直接撥款到符合資格者帳戶，補助為期1年，估約有30萬到40萬戶可受惠。行政院長陳建仁今天受訪證實，希望讓弱勢民眾在居住的問題上得到比較妥善的照顧，細節將在周四院會後向國人公布。

立法院法制局今天提出「房貸補貼免申請之法制問題淺析」報告表示，依新聞報導指出，今年4、5月即將上路房貸定額補貼，內政部將透過金管會提供名冊直接撥款至民眾帳戶，民眾無須自行填寫申請表、檢附證明文件資料，即可依房貸金額高低核有房貸定額補助而逐月匯入帳戶，行政機關可不用動用過多人力處理雪片般飛來的申請書，就便民與行政簡化角度觀之，似屬雙贏政策。

不過，該報告直指，參酌現行關於住宅貸款利息補貼，內政部訂有「自建自購住宅貸款利息及租金補貼辦法」，明定需透過民眾提出申請，且申請資格、申請、審查與核發程序及溢領追繳等均於該辦法有明確規定，惟該辦法所定方式，與報載作法大相逕庭，「則內政部所擬推出房貸定額補貼免申請之政策，其法源依據為何？尚待釐清。」

此外，該報告建議，根據《行政程序法》及《訴願法》規定，行政機關所為准駁補助均屬行政處分，民眾對主管機關所為之「准駁補助」或「核准補助金額」的行政處分，認有違法或不當，致損害其權利或利益者，自得依法提起救濟，以保障其權利，但有關房貸定額補貼免申請，內政部是否就總房貸戶數為個案逐一清查、審核並核發書面行政處分？

該報告指出，若沒有要逐一清查，民眾如何知道個案准駁理由？如何提起訴願？作成處分及後續受理救濟機關為何？救濟期間如何計算？建議主管機關應就房貸定額補貼免申請的法源依據，及民眾應如何提起救濟為通盤考量，於便民及行政簡化角度思維下，兼顧民眾依法得提起訴願及訴訟之權。

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