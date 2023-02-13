投機？投資？　林右昌宣示：打擊貪婪攫取暴利的投機者

記者呂晏慈／台北報導

內政部長林右昌13日視察國家住宅及都市更新中心，宣布住宅政策大方向，除了擴大每年新台幣300億元租金補貼方案的適用範圍，也擬提出「青年購屋積金」支持的機制。他強調，高房價的問題是因為土地的炒作和炒房的投機客，「我們要打擊的是貪婪攫取暴利的土地跟房屋的投機者，而不是真正願意長期著墨在建築產業的投資者。」

▲內政部長林右昌宣布住宅政策方向。（圖／記者呂佳賢攝）

林右昌今天下午視察住都中心時發表談話說，住都中心在這麼短的時間內，推動興建2萬多戶社會住宅，對比幾十年前的國宅政策，成果非常豐碩，今天特別過來住都中心，是要對經營團隊表達肯定。

林右昌說明，外界關心房價、住宅議題，不過房子並不是用來炒作的，必須建立非常健全、穩定的房市政策，此外，房市也不是用來「打」的，軟著陸要比硬著陸來的安全，對國家經濟更能永續發展。他說，決定房價的因素包括土地成本、融資成本，最後就是建商的成本和利潤，高房價的問題是因為土地的炒作和炒房的投機客，「我們要打擊的是貪婪攫取暴利的土地跟房屋的投機者，而不是真正願意長期著墨在建築產業的投資者。」

林右昌說，政府要打擊投機者、鼓勵長期的投資者，兩者有一個非常重要的差別：政府能不能針對房地上漲課徵合理稅收，也就是所謂「漲價歸公」的觀念，這與政府的公共投資建設有關係，因此帶動的房地漲價，應該回歸政府稅收，來進行改善人民生活的建設，而把房地產當作股票操作短期進出，這個就是炒作。

林右昌強調，政府要處理高房價的問題，涉及土地及住宅政策，現在正在推動的社會住宅政策，落後歐美國家超過50年以上，不過，住都中心、營建署非常努力執行政策，已取得初步成果，需要時間來追趕上，「社會住宅的方向是正確的」；林說明，社會上有非常多企業和團體願意跟政府站在一起，讓整體生活品質能夠提升。