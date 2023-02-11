任務完成！台灣搜救隊支援土耳其震災　預計15日返抵國門

▲土耳其遭逢百年大地震，台灣第一時間派遣搜救隊支援。（圖／記者陳雕文翻攝）



記者陳家祥／台北報導

土耳其大地震發生至今已逾120小時，造成超過2萬人死亡。由於黃金救援時間早已超過，土耳其政府開始派遣重機械大量進入災害現場進行開挖作業。內政部長林右昌說，經通盤考量後，我國搜救隊預定於當地時間2月12日上午進行撤離，全隊將於台灣時間15日下午3點返抵國門。

土耳其當地政府已接管分區協調中心（SCC1），災區進入全面開挖階段，而土耳其當地AKUT搜救隊已經決定於2月11日下午撤離，現場搜救任務告一段落。

內政部林右昌部長表示，搜救隊指揮官經通盤考量後，預定於當地時間2月12日上午進行撤離，並預計2月14日晚間抵達伊斯坦堡機場，搭乘長榮航空專機，全隊將於臺灣時間15日下午3點返抵國門。

不過，林右昌提醒，包含撤離的路線、日期等等都是在搜救隊完成任務以及災區道路水電狀況都許可的最佳狀態下才有可能達成，實際能夠依計劃時間返國以及可撤離的人數批次，目前都需視前線實際的狀況由指揮官即時調整。

林右昌表示，台灣搜救隊在土國震災的第一時間馳援，不僅在初期擔任任務分配的領導工作，並且在當地搜救單位的協同合作下，與時間賽跑救出倖存的土國災民，獲得國際間的讚賞，這不僅加強了兩國的友誼，也象徵台灣搜救隊勇敢犯難的堅毅精神。