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快訊／林右昌拋「青年購屋基金」　政府支持＋自己努力可買房

▲▼林右昌視察住都中心。（圖／記者呂晏慈攝）

▲林右昌今天下午視察住都中心並接受媒體聯訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

內政部長林右昌13日視察國家住宅及都市更新中心，宣布住宅政策大方向，希望讓所有台灣人民可以住得起、租得起，並以合理的價格買到房屋。他說明，除了擴大每年新台幣300億元租金補貼方案的適用範圍，也擬提出「青年購屋基金」支持的機制，透過政府的支持和青年自己的努力，未來能夠買到合用的房型，這點是政策最重要的核心。

林右昌今天下午視察住都中心時發表談話說，住都中心在這麼短的時間內，推動興建2萬多戶社會住宅，對比幾十年前的國宅政策，成果非常豐碩，今天特別過來住都中心，是要對經營團隊表達肯定。

林右昌說明，外界關心房價、住宅議題，不過房子並不是用來炒作的，必須建立非常健全、穩定的房市政策，此外，房市也不是用來「打」的，軟著陸要比硬著陸來的安全，對國家經濟更能永續發展。他說，決定房價的因素包括土地成本、融資成本，最後就是建商的成本和利潤，高房價的問題是因為土地的炒作和炒房的投機客，「我們要打擊的是貪婪攫取暴利的土地跟房屋的投機者，而不是真正願意長期著墨在建築產業的投資者。」

林右昌說，政府要打擊投機者、鼓勵長期的投資者，兩者有一個非常重要的差別：政府能不能針對房地上漲課徵合理稅收，也就是所謂「漲價歸公」的觀念，這與政府的公共投資建設有關係，因此帶動的房地漲價，應該回歸政府稅收，來進行改善人民生活的建設，而把房地產當作股票操作短期進出，這個就是炒作。

林右昌強調，政府要處理高房價的問題，涉及土地及住宅政策，現在正在推動的社會住宅政策，落後歐美國家超過50年以上，不過，住都中心、營建署非常努力執行政策，已取得初步成果，需要時間來追趕上，「社會住宅的方向是正確的」；林說明，社會上有非常多企業和團體願意跟政府站在一起，讓整體生活品質能夠提升。

針對租金及房貸補貼政策，林右昌說，政府提出每年300億元的租金補貼方案，以及將會提出中產以下自用住宅貸款戶的支持方案，待向行政院長陳建仁報告後將對外說明。他表示，2019年全台租金補貼戶數只有6萬戶，2022年實際核定戶數達27.7萬戶，讓許多租屋民眾有感，其中包括單身青年、新婚家庭、弱勢家庭等。

林右昌說，為了使300億元的租金補貼政策能夠提高，今年將提出精進作為：第一，將推出隨到隨辦，以及舊戶不需重新申請即給予補貼，第二，未來申請者免附與房東的租屋資料，改善過去「看得到吃不到」的狀況；第三，放寬房屋適用範圍；第四，補貼日期提前至申請日，而不是原本的核定日；第五，納入「18歲以上」租屋族，讓大學生也能申請。

最後，林右昌說明，內政部在思考「青年購屋基金」支持的機制，目標讓有購屋意願的年輕人，透過自身努力儲蓄，以及政府制度性的協助，讓他在一定年限內可以得到購屋第一桶金，該方案將在與陳揆報告定案後向外界報告。

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