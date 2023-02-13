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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

推「青年購屋積金」幫買房　林右昌：限定年所得＆總價

▲▼林右昌宣布住宅政策三大方向。（圖／記者呂佳賢攝）

▲林右昌今天宣布將推出「青年購屋積金」支持機制。（圖／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

內政部長林右昌13日視察國家住宅及都市更新中心，宣布將提出擴大每年新台幣300億元的租金補貼政策，並推出「青年購屋積金」支持的機制，讓青年能透過自己努力及政府支持，買到合用的房型。他說，包括適用的總價金額、購屋者年所得等適用範圍，均有待行政院做最後確認，將在定案後向外界報告。

林右昌今天下午視察住都中心時受訪時強調說，「青年購屋積金」並不是補貼而是支持，過去3年許多中低收入、中產階級的民眾受到衝擊，政府有責任減輕大家的壓力，但政府不是要補貼、「劫貧濟富」，而是要幫忙需要幫忙的人。

媒體追問，「青年購屋積金」是否將訂定排富條款，例如規定年所得在多少以下？不同區域的門檻是否有差別？林右昌糾正媒體的用詞說，用「排富」詞彙不夠精準，政府的目標是希望在一定年所得收入、一定總價以內，不管是個人或家戶，民眾可得到政府的支持。

此外，媒體關注未來「青年購屋積金」政策提出後，房價的漲幅是否又超過可支應的範圍？林右昌說，這點不需要擔心，完整的政策將在定案後向外界說明，這個問題基本上也不是問題，因為房屋購買的類型與總價、頭期款當然有關係，但透過青年自己的努力及政府的支持，未來能夠自己存錢買到合用的房型，這是該政策最重要的核心。

媒體另詢問，「青年購屋積金」估將有多少民眾受惠？另外總價部分會落在哪個區間，台北市和其他縣市是否會有差別？林右昌直言，他跟行政院長陳建仁報告後，將再向外界說明。

▲▼林右昌宣布住宅政策三大方向。（圖／記者呂佳賢攝）

▲林右昌宣布住宅政策方向。（圖／記者呂佳賢攝）

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